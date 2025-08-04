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台版《藍調時光》最終卡司曝光！郭泓志獻處女秀…跟鄭人碩變親家

記者黃庠棻／台北報導

韓劇《我們的藍調時光》宣布在台翻攝後備受矚目，劇中兩位從歡喜冤家變親家的單親父親，邀請到集金獎肯定與票房人氣於一身的實力派影帝鄭人碩與前旅美職棒名投郭泓志擔綱，而兩人未婚懷孕兒女則由新生代演員邱以太和詹子萱詮釋。

▲郭泓志。（圖／展望外國人運動生活美學館提供）

▲郭泓志演出台版《我們的藍調時光》。（圖／展望外國人運動生活美學館提供）

由總製作人柴智屏與導演林子平集結重量級卡司聯手打造的華語版《我們的藍調時光》於上週五順利開拍，繼日前公布的華麗名單周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、信、王柏傑、安心亞、陸弈靜外，今天再曝光父女檔鄭人碩、詹子萱與父子檔郭泓志、邱以太。兩位原是好友的單親爸爸因故反目，未料他們就讀高中的兒女相戀意外懷孕，迫使爸爸們正視彼此，最終從對立走向和解。

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▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-鄭人碩。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭人碩演出台版《我們的藍調時光》。（圖／記者黃克翔攝）

鄭人碩表示看過韓劇《我們的藍調時光》，對劇中該角色交錯複雜的情感印象深刻，直呼「演起來一定很過癮！」原本此角色職業在市場裡賣冰塊，新職在地化改為澍湖常見騎機車四處賣東西的「小蜜蜂」，鄭人碩希望向原版致敬同時，能為角色再創新生命。

▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-鄭人碩。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭人碩演出台版《我們的藍調時光》。（圖／記者黃克翔攝）

平常就有看棒球的鄭人碩對於能跟郭泓志對戲心情很雀躍「希望郭泓志到時候不要用他王牌救援的絕招來對付我！」他也特別稱讚戲中的女兒詹子萱「是個充滿能量的人。」自己對於華語版的演員組合格外期待，相信能激盪出精彩火花。

▲ 郭泓志演出台版《我們的藍調時光》。（圖／記者李毓康攝）

▲ 郭泓志演出台版《我們的藍調時光》。（圖／記者李毓康攝）

郭泓志首度接演電視影集，第一次看到劇本他就被角色深深打動，特別是劇中許多與親子相關的情節，讓已當爸爸的他感觸良多，而他似乎跟黑道特別有緣，第一部電影《我最愛的笨男人》講的是黑道兄弟情，在《我們的藍調時光》則是黑道洗白後改賣牛雜湯。

▲ 2025中職明星賽全壘打大賽神秘嘉賓郭泓志。（圖／記者李毓康攝）

▲ 郭泓志演出台版《我們的藍調時光》。（圖／記者李毓康攝）

對此，郭泓志笑說「可能是外型的關係比較適合這種角色，但還是會緊張，需要讓自己轉換融入角色，所以會花更多時間精進演技和揣摩角色，趕快跟上各位優秀前輩的腳步。」

談到劇中合作的演員，郭泓志讚賞鄭人碩是「厲害的演員」，擁有強大的氣場與獨特的詮釋方式。而對於飾演兒子的邱以太，他謙虛說「雖然年紀小，但演戲方面是我的前輩。」期待兩人能好好展現父子情。

▲邱以太演出台版《我們的藍調時光》。（圖／群星瑞智國際藝能股份有限公司提供）

▲邱以太演出台版《我們的藍調時光》。（圖／群星瑞智國際藝能股份有限公司提供）

邱以太在很多作品經常扮演高中生，但這次的高中生升格當爸爸，需要面對更多問題與責任感，而他與詹子萱過去有過合作經驗，兩人能更放鬆地討論角色。對於飾演爸爸的郭泓志，他透露雖然自己不常看棒球，但家人都非常興奮，也覺得郭泓志很符合他對劇中爸爸的想像，因此充滿期待。

▲▼ Max Mara Teddy Ten 快閃店暨藝術裝置開幕派對-邱以太。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱以太演出台版《我們的藍調時光》。（圖／記者黃克翔攝）

邱以太表示，劇組裡有許多「教科書級演技」前輩，因此這次接演《我們的藍調時光》他的心情「興奮大於緊張」。他希望能在與前輩們的合作過程中，學習到更多表演技巧，同時他也為角色把自己曬黑，多次觀看韓版原作，期許自己能呈現出有個人風格的角色新視野。

▲詹子萱演出台版《我們的藍調時光》。（圖／甯聚力文創事業有限公司提供）

▲詹子萱演出台版《我們的藍調時光》。（圖／甯聚力文創事業有限公司提供）

詹子萱則表示很喜歡韓版《我們的藍調時光》，當初看戲時就被這個未婚懷孕女高中生角色深深吸引，因此一接到這個演出邀約，她做了許多功課，透過觀看影片與書籍，了解未婚懷孕女學生的心理狀態，希望能找到角色更多面向。詹子萱與飾演父親的鄭人碩首度合作，她笑說「我有看過『爸爸』的一些作品，感覺他很酷、話不多。」期待這次能與他一起找到「一家人的節奏」。

▲▼Puzzle 10周年台北展覽」-詹子萱。（圖／記者周宸亘攝）

▲詹子萱演出台版《我們的藍調時光》。（圖／記者周宸亘攝）

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我們的藍調時光郭泓志鄭人碩邱以太詹子萱

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