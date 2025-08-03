才傳Dora積極復出！球場消失3個月「遭疑被冷凍」　樂天回應了

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）5月底被影射介入富商婚姻、懷孕墮胎，不過近期已經露面復工，但隨著8月班表曝光，她將連續3個月消失於球場。被外界質疑被球團冷凍，對此樂天回應：「球團每月中排下月班表，就綜合球團和個人規劃做安排。」

▲Dora 8月依舊不會現身球場。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）



雖然檯面上鮮少看到她，但她最近相當積極經營社群網站，還上傳了一段單穿性感睡衣的影片，力拼復出。而先前不只高調舉辦生日會，更宣布將於8月10日出席高雄夢時代的運動品牌快閃店，擔任一日店長，與粉絲面對面互動。當天她將在下午兩點至三點的時段現身，與粉絲進行交流，不但消費滿額就有機會可以合照，她的專屬一番賞活動，也將同步開抽，獎品包含合照親簽拍立得、親筆簽名物、啦啦隊女孩親筆簽名物、以及多款應援商品。

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▲Dora仍活躍社群與粉絲互動。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）

事實上，Dora日前曾發文感慨地說，這陣子過得並不輕鬆，「許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人。」因此，她想特別感謝粉絲一路以來的陪伴和支持，「成了我撐下去的力量。」