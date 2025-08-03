林沖長眠基隆！　安葬一半「天突有異狀」：來道別了

▲林沖享耆壽 92 歲。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

資深藝人「鑽石歌王」林沖日前與世長辭，享耆壽 92 歲，家祭已在台北舉行，日前安葬禮拜在基隆圓滿落幕，親友、資深藝人羋賽珍及舞蹈家金澎老師皆現身，摯友佛朗明哥舞蹈家賀連華老師，披上林沖贈予披風，伴響板聲真摯舞動，詮釋〈戀心〉與〈月亮代表我的心〉，情深義重，她亦回贈林沖最愛大紅帽，經兒子林凱文巧思，決定將帽保留，盼賀連華未來戴此帽登台，延續林沖數十載的舞台風華。

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▲▼ 林沖圓滿安葬。（圖／林沖兒子林凱文提供）



林沖兒子林凱文感性致謝，表示所有告別儀式能圓滿落幕，特別感謝優質生命協會與紀寶如女士的協助。他透露，除了告別音樂會順利舉行並深獲好評，就連安葬地點基福山的尋覓，也是由紀寶如引薦，深表謝意。

安葬日當天，天氣出奇地陽光普照，為告別儀式畫下明亮句點，然而在眾人唱詩歌、覆土告別之際，天際竟飄起細雨，彷彿林沖也一同不捨泣別。但短短數分鐘內，天空又迅速轉晴，再現耀眼陽光，好似林沖用其樂觀精神與《聖經》經文鼓勵大家：「一宿雖有哭泣，早晨必歡呼」，要眾人繼續開心生活。

