吳申梅朝聖綜藝天王！被強cue上台...意外解鎖「人生首次舞台」嗨炸

▲吳申梅朝聖康康演出。（圖／吳申梅提供）



記者翁子涵／台北報導

吳申梅Gigi日前低調現身台北EZ5，原僅想觀摩康康演出並送花支持，不料竟被康康現場「抓包」拉上台，一句：「來都來了，不唱怎麼行！」瞬間促成兩人驚喜合唱經典歌〈當愛已成往事〉，成為當晚最大亮點。

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▲▼吳申梅現場合唱康康掀歌迷尖叫。（圖／吳申梅提供）



這次驚喜合體，其實源自一段溫馨的前輩情誼，吳申梅上週隨《綜藝一級棒》主持群南下高雄舉辦見面會時，原想順道欣賞康康的音樂會，康康卻貼心勸退：「太晚怕妳回不了台北，不如幾天後來台北EZ5看我唱！」這番話意外促成了吳申梅人生首次站上舞台的經驗，深具意義。

吳申梅坦言對康康的現場功力佩服得五體投地，直呼：「他真的太強了！整整兩小時不下台，組曲接連不斷，每首歌都只唱精華，讓觀眾一路從驚喜笑到爆，全場亢奮到不行，根本是Live天王！」她盛讚康康的說學逗唱自成一格，歌唱實力更是爐火純青。

康康隨後也在台上公開力挺吳申梅，稱讚她兩度入圍金曲獎，更提及她曾參與華語歌唱節目《中國最強音》半年，導師是樂壇天王陳奕迅。康康讚她國台語歌聲各有韻味且動聽。此外，他特別提到吳申梅與陳孟賢合唱的夯曲〈愛的感覺〉在南部廣受歡迎，才促成這次驚喜合唱。當晚，吳申梅還巧遇「搖滾宮主」賴銘偉，兩人開心合照，現場星光熠熠。

