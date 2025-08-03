修杰楷結婚賈靜雯10年…首度長時間「一人離家」　壓抑心情全說了

記者黃庠棻／台北報導

華視即將在8月4日週一晚間八點檔黃金時段，播出來自新加坡的連續劇《小娘惹之翡翠山》。本劇不僅有家族間的機關算盡，也有真熾熱烈的感情戲，宮鬥不輸《甄嬛傳》，火爆猶勝《霹靂火》，但曲折的情節仍埋藏著撫慰人心的正向能量，讓觀眾在看劇時能夠得到共鳴。

▲修杰楷主演的《小娘惹之翡翠山》即將在華視播出。（圖／華視提供）

「娘惹」意指馬來世界的土生華人，既在地、又國際，節目播出期間，華視另以「我們與小娘惹的距離」為題舉辦系列講座，邀請專家學者在華視大廳的娘惹建築佈景前，探討台灣與馬來世界長久以來彼此牽動的飲食、文化、歷史，甚至戰爭等議題。

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▲「我們與小娘惹的距離」系列講座。（圖／華視提供）

「我們與小娘惹的距離」系列講座的第一場演講，由東南亞學會創會理事長、臺灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌以《當年，我從東南亞出發》進行主題演講。蕭新煌董事長以他的研究路徑為軸線，帶出台灣與東南亞千絲萬縷的關係，以及對未來的展望。接著登場的是南洋料理達人劉明芳，劉老師現場準備了二十幾種香料與食材，一一說明味道及用法，讓聽眾了解娘惹料理的來龍去脈。

▲「我們與小娘惹的距離」系列講座。（圖／華視提供）

《小娘惹之翡翠山》描述1950年代南洋娘惹家族的傳奇故事。為了呈現原汁原味的時代感，劇組不僅斥資百萬改造劇中的主要大宅，連家具、擺飾以及演員的服飾、飾品等，都深度考究，投入大量心力。全片由修杰楷、劉怡伶、黃暄婷、黃晶玲、張哲通、鄧偉德、劉子絢、陳羅密歐、姚懿珊、陳泓宇、吳俐璇、鄭惠玉、歐萱等實力派演員共同主演。

▲修杰楷主演的《小娘惹之翡翠山》即將在華視播出。（圖／華視提供）

張安雅（黃晶玲飾）原本是一位大戶人家的千金小姐，幼年時因為遭到拐騙而淪落到妓院；張心娘（劉怡伶飾）則是一位在路邊流浪的小乞丐，但在被大戶人家收養後麻雀變鳳凰；張安娜（黃暄婷飾）從小被視為掃把星而遭趕出家門，長大返家後，果然將家族搞得雞犬不寧。

▲修杰楷主演的《小娘惹之翡翠山》即將在華視播出。（圖／華視提供）

除了三位女主角的精彩尬戲，《小娘惹之翡翠山》劇中三兄弟的表現一樣亮眼。張家三兄弟負責掌管家族企業，但大哥張金海（陳泓宇飾）因為某些原因不想介入生意，於是將公司事務交給二哥張金河（修杰楷飾）打理，但小弟張金泉（陳羅密歐飾）卻在此時意圖獨占公司。

▲修杰楷主演的《小娘惹之翡翠山》即將在華視播出。（圖／華視提供）

劇中飾演二哥的修杰楷是本劇唯一的台灣演員，這也是他結婚、有了小孩之後，第一次長時間離家工作。修杰楷坦言在新加坡拍攝約三到四個月的期間，真的非常想念家人，且劇中角色的壓抑與責任感，對他而言更是一大挑戰。

在張家的真千金返家後，假千金又該如何生存下去？而張家的家族企業最後又會落到三兄弟中的哪一位呢？請鎖定8月4日起每週一至週五晚間8點，在華視主頻道播出的《小娘惹之翡翠山》。