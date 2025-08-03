劉宇寧台上大哭！「我覺得幹夠了，因為你們才堅持」　4000人守6年之約

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員劉宇寧演出《折腰》、《書卷一夢》等劇，人氣飆漲，坦率不做作又暖心的性格大受歡迎，近日重啟巡迴演唱會，2、3日在武漢開唱，事實上，他2019年原本要在武漢開唱，卻因疫情被迫取消，當時買票的粉絲苦等6年準備一段驚喜影片，讓他激動落淚：「有時候覺得幹夠了，就是因為你們我才堅持。」見證偶像與粉絲之間的雙向奔赴，台上台下哭成一片。

▲劉宇寧演唱會哭了。（圖／翻攝自微博）



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劉宇寧2019年原本要在武漢舉辦演唱會，當時碰上疫情被迫取消，令人動容的是，當時售出的5000張門票中，超過4000位歌迷選擇不退票，以94%的驚人留票率力挺劉宇寧，如今相隔6年重回武漢，2日演唱會上，驚喜播放一段粉絲準備好的驚喜影片，一一向他表達支持，還有一位癌症術後的粉絲特地拍片說：「下半年第一次出遠門就是來看你！」

▲劉宇寧演唱會哭了。（圖／翻攝自微博）

看到粉絲的告白，劉宇寧先是自嘲平時看粉絲的信都可以忍得住，但這次實在情緒潰堤，數度轉身背對台下平復心情，接著哽咽表示：「有時候我真的覺得自己幹夠了，但因為是你們，我才一直堅持下去。謝謝你們對我不離不棄，因為等待這件事是很難的一件事，謝謝跟我一直堅持了這麼久。」

不只如此，劉宇寧為了進場的粉絲特地準備了諸多貼心驚喜，擔心看台區的視線不清楚，事前在椅子上放了增高坐墊，來提高視野的開闊度，而明明怕高，為了讓在場的每一個人都能看到他，勇敢站上升降舞台，邊微微發抖還是強忍著恐懼唱完歌，讓粉絲又心疼又感動。

▲劉宇寧兌現6年前和粉絲的約定。（圖／翻攝自微博）