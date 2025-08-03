吳秉辰認遭劈腿3次「轉找砲友取暖」！　舅舅羅時豐暖舉逼出男兒淚

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台語金曲歌王羅時豐日前替外甥吳秉辰圓夢，發行單曲〈做你特別的朋友〉。歌曲講述他在感情中受傷，曾一度迷失找「砲友」的經驗。回憶當時遍體麟傷的自己，吳秉辰坦言一度不相信愛情，感情觀徹底改變，「當天晚上很盡興，平常都不會聯絡，可能下一次局又碰到，我們就會有同樣的默契，只要不提到愛，就能天長地久。」

▲羅時豐的外甥吳秉辰近期發行單曲〈做你特別的朋友〉。（圖／楊澍攝／CTWANT）



從小看著舅舅羅時豐在舞台上發光發熱，吳秉辰也懷抱歌手夢。他自學鋼琴、編曲和剪輯等技能，退伍後擔任羅時豐的助理，一邊經營個人Cover頻道，累積不少聽眾。後來投入羅時豐YouTube節目製作團隊，雖然練就一身本事，但長期處於幕後讓他逐漸迷失方向：「中間一度覺得跟我想做的不太一樣，也有點迷失，為什麼沒做這件事？每天都在剪片、坐辦公室，會懷疑自己。」

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▲吳秉辰的舅舅羅時豐日前兌現承諾幫他發行音樂作品，讓他很感動。（圖／翻攝自吳秉辰IG／CTWANT）

當時吳秉辰正好也經歷感情低潮，他多次原諒女友劈腿，卻發現自己變得疑神疑鬼，動不動就想查勤，「今天她（女友）跟朋友出去就會特別緊張，會一直問『要結束了嗎？要不要去接妳』，她會覺得我很煩，有更多爭吵。」加上他天生情緒容易被觸動，「我超愛哭，會在她面前哭，她也不喜歡我這樣，結果好像變成我在求她、是我做錯了。」直到第三次，他才痛下決心分手。

▲幾年前歷經劈腿情變的吳秉辰，曾因為不相信愛情尋找砲友填補感情。（圖／楊澍攝／CTWANT）

分手後，吳秉辰開始對愛情產生懷疑：「我不想負責了，想要去尋找幾段，我跟你就只是這樣的關係，不會有太多承諾跟愛。」他更積極健身，希望透過強健體態找回自信，也開始嘗試尋找「砲友」的關係。他說：「一開始會不敢，因為我個性比較悶騷，比較幸運是女生比較主動。」他多在朋友聚會或喝酒場合認識對象，有時一個眼神或舉動，就能看出對方是否有意發展。

▲原本想跟健身教練TJ進一步發展，沒想到兩人現在成了工作夥伴。（圖／楊澍攝／CTWANT）

他也大方分享，現在的健身教練TJ，差點也成為他「特別的朋友」。「我看到她腿超長，就跟女生朋友說『可以幫我跟她認識嗎』。」後來兩人僅交換社群聯絡方式，反倒因緣際會成為合作拍片的夥伴。TJ則透露，當時其實已有男友，如果單身的話也許能接受「特別的朋友」。

▲因為長期幕後工作，吳秉辰一度動念放棄歌手夢。（圖／翻攝自吳秉辰IG／CTWANT）

不過這種速食愛情，並沒有帶給吳秉辰內心的滿足，反倒讓他工作也提不起勁。直到年底拿到羅時豐發放的年終獎金時，他突然掉下男兒淚，「牛哥給得很大方，我當下哭了，覺得我這一年到底在幹嘛？我怎麼會變成這樣？我配拿這些錢嗎？那陣子大家好像都在COVER我的工作。」這股當頭棒喝，讓他決心重新拾起創作動力，整個人像脫胎換骨一樣，也讓羅時豐看見他的轉變，主動承諾YouTube頻道破10萬訂閱，就幫他發單曲。

▲吳秉辰期望有一天能親手替舅舅羅時豐打造一首專屬作品。（圖／楊澍攝／CTWANT）

目前他手上已累積三、四首創作，談到接下來的目標，吳秉辰不諱言：「我超想跟大牛哥合作，能跟他合唱一首歌，是我的一個小目標，就像周湯豪和比莉姐那樣！」他也積極投入台語歌曲創作，期望有一天能親手替舅舅打造一首專屬作品。

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