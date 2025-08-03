ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Highlight重現15年前《Shock》
15萬網紅爆「被霸凌退伍」
「光晞不能捐」爆紅！丁噹崩潰
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 芽芽 趙露思 林逸欣 李運慶 李佳豫 洪詩 溫碧霞

吳秉辰認遭劈腿3次「轉找砲友取暖」！　舅舅羅時豐暖舉逼出男兒淚

圖文／CTWANT

台語金曲歌王羅時豐日前替外甥吳秉辰圓夢，發行單曲〈做你特別的朋友〉。歌曲講述他在感情中受傷，曾一度迷失找「砲友」的經驗。回憶當時遍體麟傷的自己，吳秉辰坦言一度不相信愛情，感情觀徹底改變，「當天晚上很盡興，平常都不會聯絡，可能下一次局又碰到，我們就會有同樣的默契，只要不提到愛，就能天長地久。」

星生代／吳秉辰被劈腿3次轉找砲友取暖　舅舅羅時豐「一舉動」逼出他男兒淚

▲羅時豐的外甥吳秉辰近期發行單曲〈做你特別的朋友〉。（圖／楊澍攝／CTWANT）

從小看著舅舅羅時豐在舞台上發光發熱，吳秉辰也懷抱歌手夢。他自學鋼琴、編曲和剪輯等技能，退伍後擔任羅時豐的助理，一邊經營個人Cover頻道，累積不少聽眾。後來投入羅時豐YouTube節目製作團隊，雖然練就一身本事，但長期處於幕後讓他逐漸迷失方向：「中間一度覺得跟我想做的不太一樣，也有點迷失，為什麼沒做這件事？每天都在剪片、坐辦公室，會懷疑自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

星生代／吳秉辰被劈腿3次轉找砲友取暖　舅舅羅時豐「一舉動」逼出他男兒淚

▲吳秉辰的舅舅羅時豐日前兌現承諾幫他發行音樂作品，讓他很感動。（圖／翻攝自吳秉辰IG／CTWANT）

當時吳秉辰正好也經歷感情低潮，他多次原諒女友劈腿，卻發現自己變得疑神疑鬼，動不動就想查勤，「今天她（女友）跟朋友出去就會特別緊張，會一直問『要結束了嗎？要不要去接妳』，她會覺得我很煩，有更多爭吵。」加上他天生情緒容易被觸動，「我超愛哭，會在她面前哭，她也不喜歡我這樣，結果好像變成我在求她、是我做錯了。」直到第三次，他才痛下決心分手。

星生代／吳秉辰被劈腿3次轉找砲友取暖　舅舅羅時豐「一舉動」逼出他男兒淚

▲幾年前歷經劈腿情變的吳秉辰，曾因為不相信愛情尋找砲友填補感情。（圖／楊澍攝／CTWANT）

分手後，吳秉辰開始對愛情產生懷疑：「我不想負責了，想要去尋找幾段，我跟你就只是這樣的關係，不會有太多承諾跟愛。」他更積極健身，希望透過強健體態找回自信，也開始嘗試尋找「砲友」的關係。他說：「一開始會不敢，因為我個性比較悶騷，比較幸運是女生比較主動。」他多在朋友聚會或喝酒場合認識對象，有時一個眼神或舉動，就能看出對方是否有意發展。

星生代／吳秉辰被劈腿3次轉找砲友取暖　舅舅羅時豐「一舉動」逼出他男兒淚

▲原本想跟健身教練TJ進一步發展，沒想到兩人現在成了工作夥伴。（圖／楊澍攝／CTWANT）

他也大方分享，現在的健身教練TJ，差點也成為他「特別的朋友」。「我看到她腿超長，就跟女生朋友說『可以幫我跟她認識嗎』。」後來兩人僅交換社群聯絡方式，反倒因緣際會成為合作拍片的夥伴。TJ則透露，當時其實已有男友，如果單身的話也許能接受「特別的朋友」。

星生代／吳秉辰被劈腿3次轉找砲友取暖　舅舅羅時豐「一舉動」逼出他男兒淚

▲因為長期幕後工作，吳秉辰一度動念放棄歌手夢。（圖／翻攝自吳秉辰IG／CTWANT）

不過這種速食愛情，並沒有帶給吳秉辰內心的滿足，反倒讓他工作也提不起勁。直到年底拿到羅時豐發放的年終獎金時，他突然掉下男兒淚，「牛哥給得很大方，我當下哭了，覺得我這一年到底在幹嘛？我怎麼會變成這樣？我配拿這些錢嗎？那陣子大家好像都在COVER我的工作。」這股當頭棒喝，讓他決心重新拾起創作動力，整個人像脫胎換骨一樣，也讓羅時豐看見他的轉變，主動承諾YouTube頻道破10萬訂閱，就幫他發單曲。

星生代／吳秉辰被劈腿3次轉找砲友取暖　舅舅羅時豐「一舉動」逼出他男兒淚

▲吳秉辰期望有一天能親手替舅舅羅時豐打造一首專屬作品。（圖／楊澍攝／CTWANT）

目前他手上已累積三、四首創作，談到接下來的目標，吳秉辰不諱言：「我超想跟大牛哥合作，能跟他合唱一首歌，是我的一個小目標，就像周湯豪和比莉姐那樣！」他也積極投入台語歌曲創作，期望有一天能親手替舅舅打造一首專屬作品。

延伸閱讀

專訪　不需要證明自己是個演員　天心（下）／如果這個角色來，我沒有畫面，我就沒有辦法

信義割喉男嘆「人財兩失」！女公關妹妹怒揭真相：希望重判別放出來害人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

羅時豐吳秉辰

推薦閱讀

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

12小時前

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

13小時前

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

11小時前

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

15小時前

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

15小時前

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

20小時前

44歲男星認了「女友都被媽罵跑」　自曝不婚主義情史曝光

44歲男星認了「女友都被媽罵跑」　自曝不婚主義情史曝光

13小時前

林逸欣結婚「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅　陳志強笑認：曾智希專心拚娃

林逸欣結婚「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅　陳志強笑認：曾智希專心拚娃

14小時前

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

14小時前

直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

12小時前

謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」！　陳緗妮點名「曾沛慈、汪東城」

謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」！　陳緗妮點名「曾沛慈、汪東城」

19小時前

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

11小時前

熱門影音

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢

韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢
少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂

少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂
魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

看更多

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

即時新聞

剛剛
剛剛
56分鐘前52

趙露思公司「毆打騙錢威脅封殺」！淚控：生病還自己賠錢　嚴重病況曝

1小時前41

不是翁鈺鈞！　許志豪公開「接吻大咖男星影片」告白：這輩子最愛

1小時前3

8月3日星座運勢／金牛事業登頂！天秤財運大發　雙子累趴喊救命

2小時前37

吳秉辰認遭劈腿3次「轉找砲友取暖」！　舅舅羅時豐暖舉逼出男兒淚

10小時前104

嘎嬤離世滿百日　蔡阿嘎雨中追思：一切順利圓滿

11小時前2815

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

11小時前64

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

12小時前55

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

12小時前30

15年前「光晞不能捐」畫面再度爆紅　丁噹為1件事崩潰：為什麼不是我

12小時前52

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

讀者迴響

熱門新聞

  1. 43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」
    12小時前105
  2. 沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」
    13小時前3432
  3. 趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司
    11小時前5615
  4. 林逸欣老公首露面：私下叫她老闆
    15小時前121
  5. 李運慶、李佳豫同場當伴郎、伴娘
    15小時前4
  6. 溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領！
    20小時前2627
  7. 44歲男星認了「女友都被媽罵跑」
    13小時前124
  8. 「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅
    14小時前61
  9. 康康認與嫩妻分房睡　鬆口「和沈玉琳有同樣隱疾」
    14小時前142
  10. 洪榮宏唱一半「她暴衝上台」身份曝光！
    12小時前103
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合