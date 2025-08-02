趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思去年傳出拍戲過勞病倒，同時爆出前老闆霸凌一事，引發外界討論，先前還有網友發現她的小紅書認證欄位公司名稱消失，懷疑她已解約。為此，她今（2）日在微博發文開撕經紀公司，除了控訴自己被騙走800萬之外，同時也怒喊：「不用你們封殺我，我不幹了。」

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

趙露思去年病倒後，多次傳出將出走經紀公司「銀河酷娛」，但一直沒有下文，今（2）日她透過微博連續發布兩篇貼文，並在文中標註經紀公司帳號，痛揭與雙方長達八個月的糾紛。她透露，自己因生病而被迫取消部分品牌代言，以減輕工作壓力，公司曾說要負責，但最終換來的結果卻是她來賠錢，「難道不用協商就可以從我工作室划走錢？再騙我財務簽掉分帳單。205w（約新台幣845萬）已經給掉了，協商無果，之後還要接著再給是嗎？」

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▲趙露思發文標註經紀公司帳號。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

趙露思心灰意冷地表示，前年「愚蠢的續約」讓自己仍身陷在長達四年的合約中，如今對方毫不在意，只有她獨自承受痛苦，未來甚至可能還需繼續支付費用。除了財務糾紛，趙露思更揭露在她等待長達八個月的時間後，不但未能收回工作室的營運權，且得到的結果竟是「劇組解散了」、「全跑了」。當她試圖溝通時，對方甚至以「家人也有病」為由迴避問題。

▲趙露思發文開撕經紀公司。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

最讓趙露思心寒的是，經紀公司竟以封殺作為威脅，要求她最近不要有任何動態，並將此當作解決方案，「都說不容易，做演員一步一步到今天不容易，你們就是拿捏著我的不容易，容易的成為今天的你們。」最後，趙露思坦言自己內核超爛也不體面，但她選擇不再隱忍，並在文末喊話經紀公司：「不用你們封殺我，我不幹了。」貼文曝光後不久，立刻登上微博熱搜，引發熱議。