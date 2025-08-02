ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

旗安84收Jin豪禮「堆滿家門口」！
5大徵兆暗示你該離職了！
女偶像酒駕4年沒工作！「連成員都罵她」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

魏如萱 若盈 Ian 家寧 Andy 馬景濤 金在中 三上悠亞

直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

記者蔡琛儀／台中報導

由胡瓜領軍歐弟、康康主持的鑽石舞台之夜演唱會台中場今（2日）在台中中興大學惠蓀堂舉行，壓軸主秀由金曲歌王洪榮宏擔任，一身帥氣黑西裝的洪榮宏唱完〈望月想愛人+溫暖的山雪+我是男子漢〉組曲後，接著演唱16歲時出的歌曲〈媽媽歌星〉。

▲▼胡瓜、洪榮宏出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

▲▼胡瓜反串成洪榮宏的媽媽登台。（圖／萬星傳播提供）

▲▼胡瓜、洪榮宏出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到唱到一半，自稱是他「媽媽」的一名歐巴桑突然從觀眾席衝上台叫「榮宏」，原來是胡瓜搞笑反串成「洪媽」，胡瓜重回舞台後大玩近來話題人物「紅姐」的時事哏：「既然『來都來了』，我們母子合唱一曲吧。」令大家哈哈大笑。

胡瓜表示，這個經典橋段源自於有一次洪榮宏稱呼他「歐桑」，笑說：「我說你沒有禮貌，叫我什麼歐桑，叫阿姨也不行，那就叫我『宏姐』。」因此玩起時事諧音梗，「洪榮宏的姐姐，不是宏姐嗎。」

▲▼ 洪榮宏出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

▲ 洪榮宏出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

整場演唱會在洪榮宏〈一支小雨傘〉與〈愛的小路〉歌聲中，所有演出歌手再次出場集體謝幕，身為發起人、總導演的胡瓜再次感謝台中市長盧秀燕的大力協助，讓連續兩天的演出募得700萬善款，分別捐給財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺中市私立信望愛智能發展中心、財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院、財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明視障者教養院。3日下午還有一場演出，未來也將持續前進其他城市開唱。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

洪榮宏胡瓜

推薦閱讀

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手

22小時前

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

9小時前

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

3小時前

幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟變成甜蜜約會...內幕曝光

幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟變成甜蜜約會...內幕曝光

21小時前

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

1小時前

老友沈玉琳倒下搶救中　潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」

老友沈玉琳倒下搶救中　潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」

6小時前

魏如萱捲三角戀「前夫反應曝光」！昔疑因3事離婚　Ian分手舊愛終扶正

魏如萱捲三角戀「前夫反應曝光」！昔疑因3事離婚　Ian分手舊愛終扶正

12小時前

謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」！　陳緗妮點名「曾沛慈、汪東城」

謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」！　陳緗妮點名「曾沛慈、汪東城」

7小時前

魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜出遊被抓包」

魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜出遊被抓包」

8/1 19:43

Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」　騎車出遊露燦笑

Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」　騎車出遊露燦笑

23小時前

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

7/31 18:56

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

3小時前

熱門影音

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！

李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂

少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
舒華每天被自己美醒　笑：感謝老天爺

舒華每天被自己美醒　笑：感謝老天爺
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

涂善存被問「黃宏軒.邱宇辰不合」　義氣相挺：朋友間不該互相評斷

涂善存被問「黃宏軒.邱宇辰不合」　義氣相挺：朋友間不該互相評斷

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

沈玉琳暴瘦17公斤驚傳肝胰出大事　住進ICU親友全失聯　罹B肝揹5房貸誓言10億養妻女

沈玉琳暴瘦17公斤驚傳肝胰出大事　住進ICU親友全失聯　罹B肝揹5房貸誓言10億養妻女

看更多

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

9分鐘前0

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

49分鐘前21

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

1小時前20

15年前「光晞不能捐」畫面再度爆紅　丁噹為1件事崩潰：為什麼不是我

1小時前21

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

1小時前31

直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

1小時前102

直擊／台粉排字強大！濱崎步看到小巨蛋一景象驚呆「喔麥尬」30秒

1小時前20

李翊君連飆瓊瑤金曲　一開口康康嚇傻：你是唱對嘴嗎？　

1小時前0

Highlight重現15年前《Shock》！　台下超猛應援聲震撼4人：太厲害

1小時前1017

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！
    22小時前9087
  2. 溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領！
    9小時前1624
  3. 林逸欣老公首露面：私下叫她老闆
    3小時前81
  4. 魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光
    21小時前3419
  5. 沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」
    1小時前2014
  6. 老友沈玉琳倒下搶救中潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」
    6小時前4828
  7. 魏如萱捲三角戀「前夫反應曝光」！昔疑因2原因離婚
    12小時前2413
  8. 謝和弦不唱〈夠愛〉了　陳緗妮點名曾沛慈、汪東城
    7小時前143
  9. 魏如萱認愛才5天　小男友揪前女友約會被抓包
    8/1 19:433833
  10. Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」
    23小時前2813
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合