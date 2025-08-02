直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

記者蔡琛儀／台中報導

由胡瓜領軍歐弟、康康主持的鑽石舞台之夜演唱會台中場今（2日）在台中中興大學惠蓀堂舉行，壓軸主秀由金曲歌王洪榮宏擔任，一身帥氣黑西裝的洪榮宏唱完〈望月想愛人+溫暖的山雪+我是男子漢〉組曲後，接著演唱16歲時出的歌曲〈媽媽歌星〉。

▲▼胡瓜反串成洪榮宏的媽媽登台。（圖／萬星傳播提供）

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沒想到唱到一半，自稱是他「媽媽」的一名歐巴桑突然從觀眾席衝上台叫「榮宏」，原來是胡瓜搞笑反串成「洪媽」，胡瓜重回舞台後大玩近來話題人物「紅姐」的時事哏：「既然『來都來了』，我們母子合唱一曲吧。」令大家哈哈大笑。

胡瓜表示，這個經典橋段源自於有一次洪榮宏稱呼他「歐桑」，笑說：「我說你沒有禮貌，叫我什麼歐桑，叫阿姨也不行，那就叫我『宏姐』。」因此玩起時事諧音梗，「洪榮宏的姐姐，不是宏姐嗎。」

▲ 洪榮宏出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

整場演唱會在洪榮宏〈一支小雨傘〉與〈愛的小路〉歌聲中，所有演出歌手再次出場集體謝幕，身為發起人、總導演的胡瓜再次感謝台中市長盧秀燕的大力協助，讓連續兩天的演出募得700萬善款，分別捐給財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺中市私立信望愛智能發展中心、財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院、財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明視障者教養院。3日下午還有一場演出，未來也將持續前進其他城市開唱。