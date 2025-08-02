沈玉琳生病有徵兆李雅英談實情　「他變瘦我變大」　「期待許光漢退伍過七夕」

記者葉文正／台北報導

GODIVA今天邀請韓國啦啦隊女神李雅英，擔任品牌一日店長，現場她親自介紹她與巧克力甜蜜邂逅與情人節計畫，並吸引約兩百名粉絲到場。李雅英說自己念書時桃花就很多，但都被媽媽斬斷，並說期待許光漢退伍一起過七夕，充滿粉紅泡泡。而主持搭檔沈玉琳目前住院中，李雅英也說：「想去醫院看他，但他需要好好休息。」

▲李雅英/GODIVA一日店長活動。（圖／記者李毓康攝）

李雅英說，平常就很喜歡吃巧克力，但是原則是：「吃胖的時候就少吃一點，減肥成功就多吃一點，也做過巧克力套組，然後就一口氣吃掉了，因為很愛做有的沒的，所以手作東西很多，喜歡邊做邊吃。」

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▲李雅英期待跟許光漢過七夕。（圖／記者李毓康攝）

她也提到，很喜歡做吃的東西，但做得不太好，「畢竟喜歡跟會做是兩回事，家人也一樣，喜歡手作，大家都愛烘焙，都是弟弟跟媽媽在做，我負責吃。」

▲李雅英祝福沈玉琳早日康復。（圖／記者李毓康攝）

李雅英也透露，收過很多男生送的巧克力，以粉絲居多，因為在韓國一定會有這儀式感，但唸書時媽媽有禁愛令，所以收到巧克力也不敢談戀愛，粉絲也很愛送巧克力，希望他們趕快告白給我吃。

尤其月底即將是七夕情人節，稱自己單身的李雅英也表示：「想要跟在軍隊還沒出來的那個許光漢一起過七夕，我開玩笑的，只是粉絲心態。」

但《女孩好野》主持搭檔玉琳哥生病，李雅英很震驚：「那時候在跳大巨蛋應援，本來沒搞清楚狀況，但是後來看新聞有嚇到，看到新聞後，希望哥沒有太大問題，之後盡快以他原本樂觀努力方式回來螢光幕，希望玉琳哥好好休息，如果可以探訪當然很好，這時候希望他好好休息。」



李雅英跟沈玉琳一起錄《女孩好野》，被問沈當時有無異狀？李雅英說：「他一如往常都很照顧大家，我曾搞笑說你變瘦，我變大了，那是開玩笑的，但玉琳哥都是為了健康，有驚訝到，因為已經有說會趕快好起來，回到工作上，希望好好等他。」私下李雅英也透過經紀人問候沈玉琳，盼他早日康復。