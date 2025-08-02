魏如萱捲三角戀「前夫反應曝光」！昔疑因3事離婚　Ian分手舊愛終扶正

記者田暐瑋／綜合報導

42歲金曲歌后魏如萱近日因新戀情成為媒體焦點，公開承認與小21歲男模Ian交往，但Ian昨日被拍到與若盈在台北街頭約會，引發外界質疑魏如萱是否遭欺騙，直到深夜若盈與Ian宣布已正式分手。面對外界紛擾，魏如萱前夫隆宸翰選擇保持沉默，僅透過社群平台分享陪伴兒子的生活點滴，兩人過去的婚姻細節也因此再度被外界熱議。

▲魏如萱捲入三角戀。（圖／翻攝IG）

魏如萱與隆宸翰2012年因音樂劇《地下鐵》結緣，於2018年宣布結婚，同年底迎來兒子，2021年開始傳出兩人分居的消息，因家務事及經濟問題多次發生口角，隆宸翰曾坦言，作為魏如萱的丈夫，經常被冠以「歌后老公」的稱號，雖然感到壓力，但也表示理解並支持魏如萱的演藝事業，2022年10月兩人正式宣布離婚，並承諾會以父母的身份共同陪伴孩子成長。

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離婚後，隆宸翰展現成熟的一面，曾於2023年分享自己到魏如萱演唱會支持前妻的照片，並稱讚她「還是超讚的」，雖已結束婚姻，但關係依然友好。此次魏如萱捲入三角戀風波，隆宸翰選擇低調，專注於育兒生活，並未對外界傳聞作出回應。

▲魏如萱、隆宸翰。（圖／翻攝隆宸翰IG）