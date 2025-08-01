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蘇永康睽違2年回來了！　10月重返台北開唱...時間地點曝光

記者蔡琛儀／台北報導

香港情歌天王蘇永康睽違近兩年，宣布再度來台開唱，於10月18日在台北國際會議中心舉辦「2025蘇永康演唱會」。距離兩年前的「蘇式情歌」演唱會，當時感性演出與真摯言談打動不少台灣歌迷，這次演出由主辦單位遠傳電信精心籌劃，將以全新製作與歌單再度來台，一次滿足樂迷對於經典與感動的期待。

▲▼蘇永康於10月18日在台北國際會議中心舉辦「2025蘇永康演唱會」。（圖／遠傳電信/D-SHOW提供）

▲蘇永康於10月18日在台北國際會議中心開唱。（圖／遠傳電信/D-SHOW提供）

出道超過30年的蘇永康，以〈男人不該讓女人流淚〉、〈舊愛還是最美〉、〈愛一個人好難〉等經典歌曲橫跨粵語與國語樂壇，深植人心。近年他除了透過社群網站分享與妻兒的家庭生活，偶爾也推出新作，也參與歌唱教學、線上課程與演出工作，曾透露自己開始著重聲音保養與生活規律，透過不喝冰水、早睡早起、控制鹽分與糖分攝取等方式調整體質，讓聲音狀況維持在最佳狀態。

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蘇永康近日也與「The Big Four」成員張衛健、許志安、梁漢文再度合體，於香港紅磡體育館舉行限定演出，引發歌迷熱議。他也曾表示，希望透過音樂繼續與不同世代對話，尤其是現在聽音樂的平台與型態不斷改變，更需要用誠意與真心打動人心。此外，他目前也正擔任TVB音樂選秀節目《聲秀》的導師，致力於培育新一代歌手，傳承港樂精神與舞台經驗。

演唱會門票8月16日中午12點正式開賣，遠傳電信與friDay影音會員則可於8月15日中午12點至18點搶先購票。詳情請持續關注主辦單位遠傳電信、D-SHOW的官方Facebook及Instagram。

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