「信義割喉案」家屬怒喊：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死：人權都站壞人那

記者蕭采薇／台北報導

震驚社會的「信義區割喉案」引起社會對恐怖情人的悲憤，而死者的妹妹對鏡頭悲喊：「台灣殺人沒死刑。」讓死刑存廢議題再掀討論。演藝圈大姊大白冰冰一直是反廢死的擁護者，她1日出席記者會，也撂下重話：「我動起來就不是這樣了，冰冰姐是有能力動員的。」

▲白冰冰是堅定的「反廢死」支持者。（圖／資料照／長興影視提供）

白冰冰因女兒白曉燕遭綁架撕票，身為受害者家屬，她一直堅定反廢死。她1日出席製作戲劇《天知道》記者會，坦言有關心信義區割喉案時，臉色驟變氣罵：「好壞。」更主動提及受害人妹妹的「台灣殺人沒死刑」言論，力挺說道：「我想我還在這裡的時候 ，我們不希望政府去執行廢死。我不動如山是因為我現在是修行人，但讓我動起來就不是這樣了，冰冰姐是有能力動員的。」

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▲白冰冰擔任《天知道》製作人，1日出席首映會。（圖／記者黃克翔攝）



白冰冰強調：「我的作法跟任何黨派思想無關，社會要好只有嚴格執行法律， 因為法律是所有善良民眾生命財產最後一道防線。」過去曾有人勸她參選，進入體制內改變。不過白冰冰不願意，「我用我的文化做宣導，我的作法跟任何黨派思想無關，社會要好只有嚴格執行法律， 因為法律是所有善良民眾生命財產最後一道防線。」

▲《天知道》記者會，（左起）胡子萱、林義芳、白冰冰、翁家明、倪齊民、「寶弟」葛兆恩。（圖／記者黃克翔攝）

白冰冰更痛斥：「現在人權都站在壞人那邊，之前那個桶屍案，才判無期徒刑！法官你怎麼啦？頭殼裝什麼？我就直接罵，你很壞，保護一下我們吧？ 」更直言，「信義割喉案」只是談個戀愛就被殺死，就是因為法律不彰，兇手不會害怕，「這樣不ok喔，你當成當官的都不會遇到嗎？坐車的都不會遇到嗎？會遇到喔！因為一切天知道，諸惡莫做。」