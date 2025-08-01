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打敗無慘！《鬼滅之刃》全台搶票當機「遭惡意攻擊」　威秀回應了

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》近日已在日本上映，票房不斷傳來捷報，已經突破128億日圓（約台幣25億元）大關。該動畫在台灣也有高人氣，1日在全台進行預售票劃位與線上搶票，沒想到傳出網頁當機噩耗，稍早，威秀粉絲團專頁證實「遭非法程式惡意攻擊之狀況」，不過目前已經排除狀況，威秀公關李光爵回覆「目前一切恢復正常」。

▲《鬼滅之刃》即將在台灣上映。（圖／翻攝自威秀）

▲《鬼滅之刃》即將在台灣上映。（圖／翻攝自威秀）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》預計在台灣的8月8日上映日配版，接著8月15日推出中配版本，全台粉絲動員搶票，1日湧入購票系統預購，沒想到頁面大當機，對此，威秀粉絲團專頁緊急發文表示「威秀影城官網線上售票系統，目前已確認系統遭非法程式惡意攻擊之狀況，​包括會員系統等，暫時無法正常使用」。

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▲▼▲▼打敗無慘！《鬼滅之刃》全台搶票當機「遭惡意攻擊」　威秀回應了。（圖／翻攝自威秀）

▲▼《鬼滅之刃》人氣太驚人，全台搶票遭惡意攻擊。（圖／翻攝自威秀、秀泰）

▲▼秀泰影城也掛掉。（圖／翻攝自秀泰粉絲團）

威秀影城表示「現正緊急進行系統防禦優化，逐步恢復正常運作中。感謝各位購票影迷耐心等候，造成不便敬請見諒」，大批粉絲哀嚎表示崩潰，再度證明《鬼滅之刃》超高人氣，影迷摩拳擦掌等著上映的日子。

▲《鬼滅之刃》。（圖／翻攝自X）

▲《鬼滅之刃》超人氣席捲來台。（圖／翻攝自X）

雖然暫時遭到惡意攻擊，但威秀迅速排除狀況，稍早公關李光爵向《ETtoday》回覆「目前一切恢復正常」。《鬼滅之刃》魅力太強大，稍早秀泰影城也證實「中午12點搶票程式惡意攻擊，購票系統瞬間湧入流量導致無法訂票，目前已陸續恢復正常運行中。」

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鬼滅之刃

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