85歲大咖男星辭世！曾配音《神隱少女》《魔法公主》最後一封信催淚

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星上條恒彥因自然衰老辭世，享壽85歲。他最初以歌手出道，隨後活躍於戲劇演出和動畫聲優，曾為經典動畫《魔法公主》、《神隱少女》、《紅豬》等作品擔任配音。

▲資深男星上條恒彥辭世，享壽85歲。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，上條恒彥1962年開始以歌手身分活動，1969年出道，1971年與小室等領軍的組合「六文錢」合作歌曲〈出發之歌〉銷量達70萬張。他後來投入演出音樂舞台劇、NHK電視台的大河歷史劇，還有高收視校園日劇《3年B組金八先生》扮演社會老師，令觀眾印象深刻。

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令台灣觀眾熟悉的是，上條恒彥參與多部宮﨑駿動畫電影的配音，包括《魔法公主》的「權三」、《紅豬》的曼馬由特隊首領、《神隱少女》的油屋「父役」。

▲上條恒彥曾為《魔法公主》、《紅豬》、《神隱少女》等大作配音。（圖／翻攝自X）

上條恒彥出生於長野縣朝日村，1987年再婚後搬到長野縣富士見町居住，因厭倦都市生活，加上妻子希望在自然環境下養育孩子，後來務農，種植蘿蔔、花椰菜、小松菜等各種蔬菜生活。他去年11月還出席活動唱歌，展現活力狀態，然而年底患誤嚥性肺炎，一度陷入危急狀態，今年初仍缺席活動，當時為觀眾寫下信件：「無法在大家面前唱歌，感到非常遺憾。」沒想到竟成了他給世人的最後一封信，而他生前留下的作品，帶給粉絲無盡懷念。