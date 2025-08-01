馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

記者陳芊秀／綜合報導

63歲台灣男星馬景濤在90年代憑演出瓊瑤劇、金庸劇走紅兩岸，現在事業重心轉戰大陸，做直播帶貨與接商演。他經歷兩段婚姻，第二任前妻是小他23歲的大陸女星吳佳尼，育有2個兒子，且都擁有高顏值，二兒子近日傳出有意進軍演藝圈。

▲馬景濤與前妻吳佳尼有兩個兒子，小兒子16歲有意出道。（圖／翻攝自微博）

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綜合陸媒報導，吳佳尼在直播中透露，16歲的二兒子對音樂和表演充滿興趣，並親自帶著孩子到韓國「拜師學藝」，還參訪了韓星金在中所屬的經紀公司，被推測是在為孩子未來出道鋪路。她更笑說：「以後我兒子要是拍戲，我就演他媽！」對孩子進軍娛樂圈表達滿滿支持。

▲吳佳尼活躍帶貨直播，時常分享與兩個兒子的生活。（圖／翻攝自微博）

現年42歲的吳佳尼保養得宜，大兒子馬世天今年18歲、二兒子馬世心16歲，身高180公分，她時常帶兒子去南韓旅遊，理由大方說：「為什麽老來韓國？因為兒子有個idol夢啊！」她還特別拜訪韓國娛樂圈的行家，「去金在中的公司取取經」，疑似為二兒子未來出道做準備。談及小兒子的才華時，她自豪表示：「他錄了很多歌，自己寫、自己唱、自己剪，水瓶座就是有才華！」

▲吳佳尼幫小兒子改造，助攻idol夢。（圖／翻攝自微博）