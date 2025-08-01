告音樂教父小蟲獲賠100萬　玉女歌手周思潔深夜277字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

資深玉女歌手周思潔因籌備復出歌壇的專輯發生進度延宕糾紛，與有「音樂教父」之稱的小蟲鬧上法庭，台北地院昨日（7月31日）裁定小蟲應賠償周思潔100萬元違約金。對此，周思潔在當日晚間於臉書發出一篇277字的聲明，感謝大家的鼓勵，也感謝法院公正的判決，「這不只是一紙判決，對我而言，它更象徵著努力不被辜負，真相會被看見。」

▲周思潔17歲就出道，演藝經驗相當豐富。（資料照／記者黃克翔攝）

回顧事件經過，周思潔2019年10月發行《傻傻的花》專輯，作為闊別歌壇20年的復出作品，委託小蟲為她量身打造全新詞曲、拍攝MV與後續宣傳事宜，並計畫在2020年3月舉辦演唱會。

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然而，雙方合作發生進度延宕糾紛，周思潔認為小蟲創作進度停滯，只好另聘團隊完成專輯，最終花費高達2000萬元，還比預計的發片日期晚了半年以上，加上受到新冠肺炎疫情影響，長達3年不能出國宣傳，受到巨大損失，因而決定對小蟲與八格公司提告求償共600萬元。

▲小蟲是華人世界知名的詞曲作家與音樂製作人。（資料照／記者湯興漢攝）

台北地院法官於今年7月31日做出裁定，判小蟲擔任負責人的八格音樂，應賠償周思潔100萬元違約金。對此，周思潔在判決公布當日的深夜，於臉書發出一篇277字的聲明，她表示，感謝大家對她的關心與鼓勵，也感謝法院的公正判決，「這不只是一紙判決，對我而言，它更象徵著努力不被辜負，真相會被看見。」

周思潔強調，她沒有追求對立，只希望在誤解與被傷害中，找回自己的尊嚴與信任，這份聲明稿是她親自撰寫的，希望能以真誠的態度，減少外界的誤解，「謝謝大家願意聽我說，也謝謝你們的關心與支持。願我們都能在風雨過後，找到自己的平靜與光亮。」

小蟲方面目前則尚未公開回應此事。

聲明全文如下：

《聲明稿》

大家好，我是周思潔。

今天忙演唱會的事，到現在才有機會靜下來，看到媒體及朋友的私訊關心，真的很感謝，每一句鼓勵我都收到了，心裡滿滿的感動。

針對我與小蟲先生之間的合約爭議，法院在審判中裁定我方主張成立，並判決對方須賠償新台幣1,000,000元整。

這不只是一紙判決，對我而言，它更象徵著努力不被辜負，真相會被看見。

我沒有追求對立，只希望在誤解與被傷害中，尋回自己的尊嚴與信任，感謝法院的公正判決。

這份聲明，是我親自撰寫的，希望能以真誠的態度，減少外界的誤解。

謝謝大家願意聽我說，也謝謝你們的關心與支持。

願我們都能在風雨過後，找到自己的平靜與光亮。

周思潔

2025年7月31日