動畫界最強CP回來了！《動物方城市2》茱蒂、尼克再合體　重出江湖破神祕大案

記者蕭采薇／綜合報導

眾所期待的《動物方城市2》，延續上集揭開動物方城市最大謎案的劇情，兔子警官哈茱蒂與狡猾狐狸胡尼克這對歡喜冤家再度搭檔。這對搭檔雖然不是情侶，卻有如「動畫界最強CP」，影片更被大量情侶二創。

▲《動物方城市2》尼克和茱蒂回歸。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》茱蒂和尼克這次卻因蠻牛局長下令，而加入「危機搭檔輔導課程」而面臨新的挑戰。不過，很快地，他們的搭檔關係便遭遇終極考驗。這一次，他們必須追查一起牽涉到一條毒蛇的神祕案件。

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《動物方城市2》將帶來更多有趣的新角色，包括毒蛇蓋瑞（由關繼威配音）、河狸妮寶以及短尾矮袋鼠諮商師絨絨博士，同時第一集深受觀眾喜愛的角色也全數回歸。導演同時也是迪士尼動畫創意總監傑瑞布希表示：「能夠再次與第一集的優秀演員團隊合作是一大樂事，而新加入的卡司也為本片注入了無限活力。我迫不及待想讓觀眾看到這場全新冒險中我們準備的驚喜！」

▲《動物方城市2》尼克和茱蒂回歸。（圖／迪士尼提供）

除了為主角哈茱蒂與胡尼克配音的珍妮佛古德溫與傑森貝特曼回歸，拉丁天后夏奇拉也再度為片中人氣歌手「志羚姐姐」獻聲，這次加入的新角色毒蛇蓋瑞更找來奧斯卡得主關繼威獻聲。

《動物方城市2》為迪士尼動畫工作室第64部動畫長片作品，由奧斯卡得獎導演傑瑞布希許與拜倫霍華德執導，電影將於今年11月26日與美同步上映。