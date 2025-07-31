難民真實故事搬上大銀幕！巴勒斯坦青年賣身籌偷渡費　坎城觀眾站立鼓掌9分鐘

記者蕭采薇／綜合報導

揭露巴勒斯坦難民生存真相的電影《邊境風暴》，是出身難民營的丹麥裔巴勒斯坦導演馬赫迪弗萊費爾（Mahdi Fleifel）的首部劇情長片。弗萊費爾將自己出身難民營、流亡異鄉的親身經歷搬上大銀幕，講述兩位巴勒斯坦青年為追尋新生，在雅典社會邊緣掙扎求生的動人故事。

▲《邊境風暴》揭露巴勒斯坦難民生存真相的電影。（圖／佳映提供）

《邊境風暴》故事講述一對巴勒斯坦表兄弟，懷抱赴德國尋找新生的夢想，卻在逃離黎巴嫩難民營後困於雅典，淪為社會邊緣人。為籌措偷渡費，他們不惜搶劫、欺騙、賣身，甚至對同胞下手，兩人的情誼也在現實壓迫下逐漸崩解。導演弗萊費爾坦言，片中角色原型來自他追蹤十多年的真實人物，有人成功抵達歐洲，有人卻因吸毒過量死在雅典街頭。

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弗萊費爾透露，《邊境風暴》靈感源自2011年在雅典拍攝紀錄片時遇到的巴勒斯坦難民，他們試圖逃離黎巴嫩難民營，卻被困在歐洲邊陲。他說：「這是一個關於底層民眾的故事，關於那些你不喜歡、不想要、不認識或不理解的人。」弗萊費爾的父母是來自黎巴嫩的巴勒斯坦難民，他的成長深受流亡經驗影響，自幼便親眼見證流亡者在社會夾縫中求生的現實。他曾說：「我是一個流亡的電影人，拍攝關於流亡者的電影。」

▲《邊境風暴》是出身難民營的丹麥裔巴勒斯坦導演馬赫迪弗萊費爾。（圖／佳映提供）

然而，《邊境風暴》的「流亡主題」在歐洲籌資過程中頻頻受阻。儘管他9歲便定居丹麥，籌措資金時仍四處碰壁，長達四年豪無進展。迪萊費爾坦言：「我是丹麥人，卻得不到任何丹麥資助；在流亡期間拍攝一部關於被流放的電影，幾乎不可能獲得資金。」

直到製片傑夫阿博恩（Geoff Arbourne）出現，以非傳統手段，最終集結英國、法國、德國、荷蘭、希臘、卡達、沙烏地阿拉伯和巴勒斯坦8國聯合製作。他感嘆：「任何一部巴勒斯坦電影能夠製作出來都是一個奇蹟，我們能完成這部作品，更是奇蹟中的奇蹟。」

▲《邊境風暴》故事講述一對巴勒斯坦表兄弟，懷抱赴德國尋找新生的夢想。（圖／佳映提供）

更巧合是，本片開拍前一個月，哈瑪斯突襲加薩的「10月7日戰爭」爆發。導演弗萊費爾坦言：「這場戰爭深深影響了整個團隊，但也讓巴勒斯坦與希臘工作人員之間建立了強大的團結。我們一致認為，盡力講述這個故事，並趕上下一屆坎城影展，是我們能做的最好回應。

全劇組最終在高壓下完成拍攝，並以極快速度完成後製。弗萊費爾形容這段過程如同惡夢：「它就像一個三明治。兩端都是惡夢，但中間卻夾著令人驚豔的餡料。」六個半月後，《邊境風暴》順利登上隔年的坎城影展，並入選了「導演雙週」單元。

▲《邊境風暴》最終在高壓下完成拍攝，並以極快速度完成後製。（圖／佳映提供）

值得一提的是，該片放映創下該單元史上最大規模劇組代表團出席紀錄，演員與劇組共45人全員到齊。電影播畢時，觀眾起立鼓掌長達9分鐘，打破導演雙週的鼓掌紀錄，甚至有人激動高喊「自由巴勒斯坦！」國際媒體盛讚：「獨樹一幟的故事，對流亡人民的一次令人心碎的致敬。」《邊境風暴》將於8月22日在台上映。