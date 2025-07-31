家寧被問「如何心理素質強大」真的回答了！暗示42字：我會繼續努力

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber家寧30日因妨害電腦使用罪遭起訴，與Andy老師的恩怨再次浮上檯面，還有網友忍不住留言問「好想知道是什麼讓妳的心理素質可以如此強大呢」，沒想到她還真的被釣出來回應了。

▲家寧難得回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



家寧30日晚間在Instagram PO出律師聲明後，引來網友好奇她強大的心理素質，「畢竟花了帳上（過去虛榮的生活）這麼多錢，還有那沒有重點的影片；還能如此正向的心態？滿想學習的！」

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▲家寧30日因妨害電腦使用罪遭起訴。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

出乎意料的是，事件爆發以來鮮少回應網友留言的家寧，居然難得浮出水面回應了，「限動也許有妳要的答案，還有未來鎖定秘月期POPOO頻道，會有更多～。」

但事實上，家寧30日的限動只是轉發之前一系列回應影片的連結，所以網友才會好奇追問：「可是那都是沒有重點的影片，也聽不太懂要表達的是什麼？！！只要否認爭到底就…！欣賞妳的強大心理素質！」

▲家寧無畏爭議。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



結果家寧只是回答「謝謝你個人寶貴的意見，我會繼續努力的」，一席話似乎讓更多網友更覺得一頭霧水了。