阿湯哥又認愛？倫敦直飛美國「街頭十指緊扣」　新歡是班艾佛列克前未婚妻

記者蕭采薇／綜合報導

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）日前才和37歲的古巴裔女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）被目擊一起在倫敦看綠洲合唱團（Oasis）的演唱會，兩人隨即就在美國被看到大方牽手約會，似乎戀情正在萌芽。而安娜德哈瑪斯曾與班艾佛列克交往，兩人一度論及婚嫁。

▲古巴裔女星安娜德哈瑪斯不但是好萊塢近期當紅女打仔，更是超強發電機。（圖／CFP）

湯姆克魯斯和安娜德哈瑪斯互動頻繁，但兩人先前僅表示，是因為在籌備合作。不過愛火擋不住，他們25 日還在倫敦看演唱會，隔天就一起飛到美國佛蒙特州的伍德斯托克小鎮，不僅同遊國家公園，更手牽手在街頭漫步，互動顯然已是友達和同事關係以上。

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安娜德哈瑪斯曾透露，未來將與阿湯哥有多項合作，其中包括即將開拍的電影《Deeper》，以及將和《明日邊界》導演道格李曼及《不可能的任務：最終清算》導演克里斯多福麥奎里合作。阿湯哥也不避諱稱讚安娜德哈瑪斯演技好，毫不掩飾對彼此的好感。

▲湯姆克魯斯感情世界備受關注。（圖／路透社）

安娜德哈瑪斯也是好萊塢超強放電機，她曾與班艾佛列克（Ben Affleck）在合作《Deep Water》後相識而相愛，交往一年同居也論及婚嫁，小班的孩子也很喜歡這位「小媽」。分手後安娜搬出愛巢，小班則被發現疑似把安娜的照片丟在路邊，而之後班艾佛列克又迅速與前女友珍妮佛羅培茲復合又訂婚，但如今又是分手收場，情路也是坎坷。

▲班艾佛列克曾與安娜德哈瑪斯交往一年，一度傳出論及婚嫁。（圖／翻攝自Instagram／Ana de Armas）