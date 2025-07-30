48歲婦自稱被孔劉性騷擾　「散布235則謠言」判決出爐

▲南韓人氣男演員孔劉。（圖／CATCHPLAY提供）

圖文／CTWANT

南韓人氣男演員孔劉被視為「演藝圈4大公共財」之一，鮮少傳出緋聞的他，至今也保持單身。不過有1名48歲婦人在網路上四處發聲，自稱遭孔劉性騷擾和監視等；婦人1年多時間散布針對孔劉的235則不實訊息，被經紀公司告上法院，如今法院判決出爐，被告遭判處6個月有期徒刑、緩刑2年。

根據韓媒《韓聯社》報導，南韓一名48歲婦人疑似是孔劉的瘋狂粉絲，在2020年1月觀看孔劉主持的節目直播時，在留言區多次表示自己遭到孔劉恐嚇；此後婦人繼續在各大論壇發布誹謗孔劉的文章，並到處留言稱孔劉監視她、恐嚇和入侵電子設備等，截至2021年3月，她散布針對孔劉多達235則謠言。

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婦人的行為造成孔劉形象受影響，孔劉所屬經紀公司也對其提告。經大田地方法院審理，孔劉根本不認識被告，也沒有對她做出任何違法行為，而婦人長期針對知名人士發表不實訊息，犯罪事實相當嚴重，18日依法判處她6個月有期徒刑，但考量她坦承犯案也願意接受治療，可緩刑2年。

南韓4大公共財是源於2015年某綜藝節目，當時男星孔劉、玄彬、蘇志燮和姜棟元獲粉絲票選「希望永遠單身的男演員」，如今有2位已經結婚，剩下孔劉和姜棟元仍單身，孔劉也曾分享他的感情觀，甚至說自己厭倦與人約會，「我已習慣單身生活，不會特地去找伴侶，只是順其自然，等待緣分出現。」

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