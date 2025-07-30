ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

沈玉琳病倒住院！林襄心急哭「很難過」
典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3
劉書宏認分手3個月！自爆私約3年前女友
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 魏如萱 芽芽 詹惟中 潘若迪 具俊曄 大S 莉莉艾倫

沈玉琳進加護病房！陳漢典揭他2週前錄影異狀　喊話：真的很敬業

記者孟育民／台北報導

沈玉琳29日傳出因猛爆性肝炎引發嚴重併發症，緊急住進三總加護病房，雖然並未公開病況，不過據悉他目前狀況有穩定下來，意識清楚。陳漢典今（30日）出席喜憨兒中秋月餅預購記者會，透露沈玉琳2週前錄《綜藝大熱門》就有察覺異樣，「覺得他比較瘦一點，他跟我分享有在飲食控制，體重有瘦下來，想說可能是因為最近太勞累，氣色沒有那麼好，看到新聞也是下嚇一跳。」也希望沈玉琳能早日康復。

▲▼陳漢典 / 喜憨兒中秋主題「幸福蔓延」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼陳漢典出席喜憨兒中秋主題「幸福蔓延」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

陳漢典透露，也是看到新聞才知情，「蠻擔心玉琳哥的狀況，希望他趕快好起來，我們也不確定現在是哪種情況，也希望大家給芽芽一些空間處理。」表示兩周前和沈玉琳錄製《綜藝大熱門》才碰面，那時候只覺得對方比較瘦，更早之前2人還一同拍公益影片，「大熱門有再更瘦一點，氣色沒有那麽好，但他只要一開錄，就活蹦亂跳，他還做多誇張的動作，也看不出有什麼不一樣的地方，真的很敬業。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳漢典 / 喜憨兒中秋主題「幸福蔓延」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳漢典表示並沒有沈玉琳的聯絡方式，但相當擔憂他的狀況。（圖／記者周宸亘攝）

被問到自己的身體狀況，陳漢典則說都會固定健康檢查，除了膽固醇高一點，其餘整數都正常，「每個人都要更愛自己，照顧自己的身體，這才是最重要的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳漢典沈玉琳

推薦閱讀

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

18小時前

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

9小時前

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

19小時前

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

8小時前

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

5小時前

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

7小時前

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

19小時前

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

18小時前

33歲金馬男星確診「第4期肺腺癌」！柯煒林：最當打年紀被強制休息　 爸崩潰大哭

33歲金馬男星確診「第4期肺腺癌」！柯煒林：最當打年紀被強制休息　 爸崩潰大哭

4小時前

沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」　潘若迪脫口：他最近沒活力

沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」　潘若迪脫口：他最近沒活力

7小時前

「樂天女孩」林穎樂爆秘戀大學男友！一日多趟接送…球團回應震驚了

「樂天女孩」林穎樂爆秘戀大學男友！一日多趟接送…球團回應震驚了

10小時前

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

21小時前

熱門影音

短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD

東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場
郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

看更多

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

「打工仔→發片歌手」超勵志！　男星出道3個月秒爆紅

4分鐘前0

韓YTR女神宣布定居台灣　淡水創業「開韓式霧眉店」

6分鐘前0

曾是「台灣四大美女」！67歲胡慧中進軍抖音網見現況驚：認不出來

14分鐘前0

汪小菲妻Mandy被酸「下不了蛋」霸氣反擊！　嗆爆網友：到時記得送禮

21分鐘前10

樂天Dora捲小三風波停工後回歸！　「預告公開露面」時間地點曝

22分鐘前0

江蕙台北開唱倒數！　驚喜宣布「加開座位」即刻開賣了

25分鐘前0

沈玉琳進加護病房！陳漢典揭他2週前錄影異狀　喊話：真的很敬業

56分鐘前0

湯姆克魯斯傳新歡　與安娜德哈瑪斯牽手逛街

1小時前20

詹惟中杭州為沈玉琳祈福！　盼早日康復：大家一起集氣

1小時前0

砸1.6億！台灣首部高鐵災難片　林柏宏《96分鐘》激戰蔡凡熙打到喊痛

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷
    18小時前5666
  2. 沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」
    9小時前2834
  3. 魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」
    19小時前4018
  4. 沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎
    8小時前2033
  5. 沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」
    5小時前44
  6. 沈玉琳傳最新病況！友爆「發燒多天難進食」肝出問題
    7小時前81
  7. 詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況
    19小時前2611
  8. 沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房
    18小時前12
  9. 33歲金馬男星確診肺腺癌！
    4小時前225
  10. 沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」
    7小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合