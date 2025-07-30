沈玉琳進加護病房！陳漢典揭他2週前錄影異狀　喊話：真的很敬業

記者孟育民／台北報導

沈玉琳29日傳出因猛爆性肝炎引發嚴重併發症，緊急住進三總加護病房，雖然並未公開病況，不過據悉他目前狀況有穩定下來，意識清楚。陳漢典今（30日）出席喜憨兒中秋月餅預購記者會，透露沈玉琳2週前錄《綜藝大熱門》就有察覺異樣，「覺得他比較瘦一點，他跟我分享有在飲食控制，體重有瘦下來，想說可能是因為最近太勞累，氣色沒有那麼好，看到新聞也是下嚇一跳。」也希望沈玉琳能早日康復。

▲▼陳漢典出席喜憨兒中秋主題「幸福蔓延」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

陳漢典透露，也是看到新聞才知情，「蠻擔心玉琳哥的狀況，希望他趕快好起來，我們也不確定現在是哪種情況，也希望大家給芽芽一些空間處理。」表示兩周前和沈玉琳錄製《綜藝大熱門》才碰面，那時候只覺得對方比較瘦，更早之前2人還一同拍公益影片，「大熱門有再更瘦一點，氣色沒有那麽好，但他只要一開錄，就活蹦亂跳，他還做多誇張的動作，也看不出有什麼不一樣的地方，真的很敬業。」

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▲陳漢典表示並沒有沈玉琳的聯絡方式，但相當擔憂他的狀況。（圖／記者周宸亘攝）



被問到自己的身體狀況，陳漢典則說都會固定健康檢查，除了膽固醇高一點，其餘整數都正常，「每個人都要更愛自己，照顧自己的身體，這才是最重要的。」