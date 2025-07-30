樂天Dora捲小三風波停工後回歸！　「預告公開露面」時間地點曝

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）日前被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，樂天7月班表曝光不見她的名字，才剛高調舉辦生日會的她，最近在社群發文，宣布公開出席8月10日的一日店長活動。

▲Dora日前捲入小三風波。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）



Dora宣布將於8月10日（星期日）出席高雄夢時代的運動品牌快閃店，擔任一日店長，與粉絲面對面互動。當天她將在下午兩點至三點的時段現身，與粉絲進行交流，不但消費滿額就有機會可以合照，她的專屬一番賞活動，也將同步開抽，獎品包含合照親簽拍立得、親筆簽名物、啦啦隊女孩親筆簽名物、以及多款應援商品。

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▲Dora預告露臉時間。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

事實上，Dora目前工作全面停擺，在介入富商婚姻的風波爆出時，就取消高雄龍舟錦標賽工作，當時對外說明是因為「身體狀況不佳」，接下來也持續缺席樂天的應援活動，就連7月班表也不見排班。然而，根據知情人士透露，球團目前對她的處理態度感到頗為無奈，希望她能親自發表聲明，但事後在看了她的聲明後，認為恐怕難以平息外界質疑。