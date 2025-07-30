沈玉琳突住院「5年搭檔Melody震驚發聲」！1句話叮嚀他老婆：真的要注意

記者潘慧中／綜合報導

沈玉琳29日傳出因猛爆性肝炎引發嚴重併發症，緊急住進三總加護病房，健康狀況引人擔憂。昔日搭檔Melody（殷悅）30日得知消息後，震驚地在社群網站發聲了。

▲Melody震驚發聲。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



Melody 5月剛請辭主持長達5年的《11點熱吵店》，未料事隔約兩個月，竟收到昔日搭檔沈玉琳無預警住院的消息，她稍早在Instagram限時動態坦言：「看到玉琳哥身體不適的新聞感覺很突然，希望哥早日康復，也希望芽芽自己也要保重身體！」

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▲Melody兩個月前剛請辭《11點熱吵店》。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



對此，Melody除了隔空祝福沈玉琳身體早日康復，也呼籲粉絲「我們大家真的要照顧好自己，要好好注意身體健康」。

▲Melody提醒沈玉琳的老婆芽芽別忘了保重身體。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



不只這樣，不時會在《11點熱吵店》擔任助理主持人的林襄，稍早也在限動PO出沈玉琳的照片說：「玉琳哥早日康復，平安健康最重要！」

▲林襄隔空為沈玉琳集氣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

