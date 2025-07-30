沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」　潘若迪脫口：他最近沒活力

記者田暐瑋／綜合報導

沈玉琳29日因健康問題住進內湖三軍總醫院，疑似因肝臟狀況不佳被送醫，一度進入加護病房，但助理已否認此消息。網友更挖出近期節目片段，沈玉琳的好友潘若迪在《11點熱吵店》中脫口「老沈最近沒活力」，當時沈玉琳的反應閃躲，引發議論。

▲沈玉琳病情令人憂心。（圖／記者李毓康攝）

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沈玉琳好友潘若迪先前在《11點熱吵店》中討論工作中的「天兵隊友」，談話間提到沈玉琳近期狀態不佳，直言「老沈最近很可憐，沒什麼活力」。沈玉琳聽後表情尷尬，轉頭望向後方，似乎不願接話。此片段曝光後，網友留言擔心沈玉琳的健康狀況，並指出他近年來身形明顯消瘦，令人擔憂。

▲沈玉琳節目中被指沒有活力。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沈玉琳健康亮紅燈，傳出住進三總加護病房，目前身邊相關人等未接電話，僅透過助理回應，「因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。」週刊爆料他上周錄影已消瘦一大圈，面色蠟黃、有氣無力，狀況令人擔憂。病因疑似是因為猛爆性肝炎引發腦水腫總掛急診，隨後緊急轉加護病房，目前呈現昏迷狀態，記者致電老婆芽芽，電話已關機，潘若迪依舊無回應。