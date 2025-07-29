沈玉琳健康亮紅燈！「才剛減掉17kg」全為了家人：要活久一點

記者劉宛欣／綜合報導

藝人沈玉琳29日驚傳身體亮紅燈，甚至住進了三總加護病房，更遭週刊爆料，他上周錄影已消瘦一大圈，面色蠟黃，固定主持的《11點熱吵店》恐開天窗。對此，TVBS回應透露沈玉琳助理澄清沒有住進加護病房，至於節目錄製會以沈玉琳的健康狀況為優先考量。他日前才公開健康檢查數值異常，內臟脂肪與三酸甘油酯指數都超標，下定決心減重，短短10個月內成功瘦下17公斤。

▲沈玉琳驚傳健康亮紅燈。（圖／記者李毓康攝）

根據《TVBS新聞網》報導，沈玉琳日前才談及健康問題與減重過程，表示透過168斷食法結合超慢跑，一個月便瘦下10公斤，10個月後體重降至63公斤。他坦言妻子芽芽與年僅10歲的孩子是他堅持改變的最大動力，「小孩還小，我不能倒下，得活久一點。」展現了對家人的愛，如今卻傳出因健康問題入院，令不少喜愛他的觀眾感到擔憂。

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▲沈玉琳先前才宣告瘦身成功。（圖／記者周宸亘攝）

此前，沈玉琳健康亮紅燈，傳出住進三總加護病房，目前身邊相關人等未接電話，然而原定每周四主持的《11點熱吵店》恐開天窗。對此，TVBS回應，「據玉琳哥助理表示，玉琳哥因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。熱吵店一切以玉琳哥健康狀況為優先考量，會持續了解關心玉琳哥狀況，謝謝各界的關心。」