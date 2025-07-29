林襄列「素顏不合照守則」被嗆跩　本人發聲反擊：很氣哦

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近在社群發文宣布素顏不合照，並在文中列出4項與粉絲互動的守則，表示希望大家體諒。貼文一出不僅立刻引發討論，甚至出現網友在貼文底下留言嗆她跩，為此，林襄公開截圖反擊了！

▲林襄列4項與粉絲互動的守則。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

透過林襄公開的留言可見到，有網友在貼文下指責她在公開場合對粉絲不友善，甚至對她列出的互動守則表達不滿，「在跩什麼東西？」網友批評林襄在下班後不幫粉絲簽名，也不願在素顏的情況下合照，讓他質疑對方的舞蹈水準和態度，該網友還指責她過度依賴主持人沈玉琳的知名度，將注意力集中在拍廣告及上節目賺通告費，而非提升舞技。面對網友一連串的批評留言，林襄僅表示：「很氣哦。」

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▲▼林襄回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表達對此事的看法，有人鼓勵林襄不要過度在意網路上的負面留言，她也以輕鬆的口吻回應。有網友更大讚林襄的抗壓性很強，並對她列出的互動守則表示支持，認為這是為了真心想要簽名的粉絲訂出的合理規則，因此要她不必理會酸民。為此，林襄則表示：「我不會啦，我覺得好好笑。」同時也坦言，對於酸民的攻擊，自己還扛得住。