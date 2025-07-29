跑船淪性奴！日本男星演台劇「正面三點全露」親吐：直接給大家看

記者黃庠棻／台北報導

一句「天然ㄝ尚好」喉糖廣告詞深植人心的凱渥日籍男演員福地祐介，近期出演CATCHPLAY原創劇集《親密之海》，在劇中飾演的鄒世傑是一位神秘且孤獨的角色，雖然看似與主線疏離，但實則是牽引女主角瑞瑪席丹命運的重要靈魂人物，今（29）日他出席該劇聯訪，也分享了拍戲的趣事。

▲福地祐介在《親密之海》有全裸演出。（圖／CATCHPLAY+提供）

福地祐介在《親密之海》中有一幕為了拯救夥伴，意外在船上淪為性奴的戲碼，為此他正面全裸、三點全露，且一點保護措施都沒做，直呼「就是直接給大家看」，談到這場戲他表示一接到劇本就知道要全露，後來跟兩位導演討論過後，感受到整個劇組對演員的重視跟保護，於是就決定親自上陣。

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▲福地祐介出席媒體訪問。（圖／記者黃克翔攝）

對此，福地祐介分享了拍攝裸露戲的過程，透露導演當下只要一喊卡就會上前關心他的狀態，讓他笑著跟對方說「我已經很信任你們了，不用再跑過來問了」，他也透露在開拍前心裡沒有任何猶豫，心情也不緊張，因為自己跟攝影師的信任感也很高。

▲福地祐介在《親密之海》有全裸演出。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，福地祐介更強調，雖然《親密之海》是他出道20年以來最大尺度，但在片場第一次感受到被保護得像小嬰兒一樣，笑說「所有工作人員給超多安全感，做什麼都能接受」。

▲福地祐介出席媒體訪問。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，福地祐介本人在拍攝現場極為投入，甚至連全裸演出時都完全心無旁鶩，他說「我跟世傑這個角色有很多共通點，我們都在海外發展，所以這次也能夠把到世界各地當演員的旅程投射在這個角色上。」至於他為何能這麼投入的詮釋出疏離感，他則說「孤獨是一個在人生中很有重力的內心敵人，當演員也是很孤獨的，這讓我與這個角色產生了很大的共鳴。」

▲福地祐介在《親密之海》有全裸演出。（圖／CATCHPLAY+提供）

《親密之海》即將在下周五於CATCHPLAY+影音平台、LINE TV、香港Now TV與海外的Amazon Prime Video共同迎來最終大結局，透過角色間錯綜複雜的情感糾葛，探索新聞倫理、網路輿論與民主自由等多元議題，福地佑介與李至正精彩的角色詮釋無疑為全劇增添更多深度與張力。