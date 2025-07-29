15歲罕病兒離世！　李宇柔淚訴「我承受不了」：我永遠愛他

記者張筱涵／綜合報導

資深演員李宇柔（現名：陳蔓菲）28日傳來噩耗，15歲愛子「牛牛」病逝。牛牛自出生以來飽受罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶缺乏症）所苦，她在臉書悲痛發文，寫下「我的兒子走了……我永遠、永遠愛他」，並在留言中再度哽咽表示：「我承受不了」，字句間流露出一位母親撕心裂肺的哀傷，令無數網友為之鼻酸。

▲李宇柔兒子過世。（圖／翻攝自李宇柔臉書）



李宇柔28日在臉書貼文和留言處中陸續寫道：「牛牛走了，謝謝大家一生的陪伴，謝謝大家這一生的支持……是，他自由了。」然而強忍悲痛的外表背後，她也無法掩飾內心的絕望，在留言區坦承：「我承受不了。」這句簡短卻沉重的話語，也讓網友備感心疼，「妳要顧好自己，兒子才會放心」、「加油，好好照顧身體，請您節哀」、「牛牛愛妳，妳好好的，想想他現在沒有痛苦與限制，新的旅程，你們母子倆都要好」。

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李宇柔為人熟知，是《戲說台灣》的御用女演員，曾參演無數鄉土劇與電視劇。然而她人生最大的挑戰，莫過於身為一位母親所經歷的堅持與奉獻。過去她曾坦言，為了生下牛牛經歷多次流產與艱難的求子歷程，終於盼得愛子出生，卻在出生後被診斷罹患AADC，這是一種極罕見的遺傳性疾病，會導致肌肉無力、眼球上吊與自律神經失調等嚴重症狀，醫生甚至預估牛牛恐難活過3歲。

即便如此，李宇柔始終不曾放棄，她帶著牛牛四處求醫，嘗試各種療法，甚至突破信仰限制，在無計可施之下曾求助濟公的指示，照著指示撿拾亡者的衣物，放入熱水中幫牛牛沐浴祈福。她曾感慨：「當時真不知道哪來的勇氣，永遠記得那衣服黏黏稠稠的。」即使內心極度掙扎，她依然願意為了孩子拼盡一切。

牛牛一路撐過醫生所預測的生命線，在媽媽的照料下活到了15歲。他的一生或許短暫，卻因為母親無私的愛而擁有溫暖與希望。如今他終於能在沒有病痛的世界裡自由奔跑，但留下的，是李宇柔深不見底的思念與痛。