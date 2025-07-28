快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅Ian！「若盈不認分手」發聲：處於感情冷靜期

▲正宮若盈發聲 。（圖／翻攝自ＩＧ）



記者翁子涵／台北報導

擁有22萬粉絲的空靈系網紅若盈，和21歲男友Ian交往多年，也經常大方曬恩愛，不料近來若盈卻突然在threads發文點名42歲金曲歌后魏如萱疑似介入他倆感情，魏如萱第一時間否認後，今（28日）馬上被媒體揭露和Ian親密約會的照片，魏如萱稍早透過經紀人認愛，並強調：「男女雙方都是在單身狀況才開始交往的。」不過稍早正宮若盈卻發聲表示自己和男友Ian目前還處於冷靜期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魏如萱。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



對於魏如萱認愛Ian，若盈透過經紀公司回應：「感謝大家關心，若盈和Ian目前處於感情冷靜期，兩人都還是大學生，不算公眾人物，涉及個人私領域的部分，我們不再回應，也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害，謝謝。」而網友也對於「還在冷靜期」到底算不算分手、算不算無縫接軌？再度掀起熱議。

今（28日）《聯合報》公開魏如萱和Ian上週甜蜜手牽手現身九份奈良美智特展的照片，魏如萱更將頭和身體貼在小21歲的男方身上，交往鐵證一出，讓網友全炸鍋，對此，魏如萱經紀人再度回應：「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。關於網路上一些猜測，能理解那些情緒，但她沒有介入任何人的關係，也從未想傷害誰。感謝大家的關心！後續懇請請大家給予藝人更多私人空間。」