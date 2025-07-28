直擊／PSY打造怪物新人！Baby DONT Cry全程開麥　4妞美貌實力在線

記者吳睿慈／台北報導

由天王PSY所打造的新人女團Baby DONT Cry於6月出道，她們即將登上萬人舞台「K-POP Masterz2025 In Taiwan」，28日特地來到台灣宣傳活動，帶來出道曲〈F Girl〉演出，4人開麥唱歌，台風穩健，獲得滿場掌聲。而她們首度訪台，Kumi表示想喝看看珍奶，日本人Mia則深陷小籠包魅力之中，開朗笑著：「聽說小籠包很好吃，一定想吃看看！」

▲Baby DONT Cry出道才1個月多，但已經擄獲許多粉絲喜愛。（圖／記者湯興漢攝）



Baby DONT Cry由Yihyun、Kumi、Mia、Beni組成，出道才1個月多，但已經擄獲許多粉絲喜愛，製作人找來王牌女團i-dle成員小娟打造，Beni表示「小娟前輩雖然在做音樂時看起來有點氣勢，但私下非常溫柔，還會給我們表情上跟舞台上的建議」，4人第一次跑海外行程，Mia說：「光是可以跟成員出國就很開心又期待，一路上覺得台北風景很美、人們很親切，還有可以見到粉絲很期待又激動。」

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▲Yihyun透露PSY很照顧她們。（圖／記者湯興漢攝）



身為PSY所打造的第一個女團，Beni坦言確實會有壓力，但PSY對於她們非常照顧，Yihyun：「代表常常會來看我們拍攝、確認拍攝的螢幕畫面，當看到我們表情疲倦時，就會鼓勵我們『笑一下』，讓我們笑出來，想跟他說很感謝。」

▲Baby DONT Cry特別來台宣傳K-POP Masterz2025。（圖／記者湯興漢攝）



天王甚至把她們當親女兒寵，Beni笑說：「畢竟代表PSY很注重在吃的上面，我們跟代表說想吃牛肉，沒想到隔天就真的帶我們去吃牛肉了，如果這次說想吃龍蝦，感覺回到韓國，他馬上就會帶我們去吃了。」

Baby DONT Cry說出自己得期許，「希望成為世界性的女團，我們4人都有正能量，想把這股正向傳遞給粉絲。」她們也宣傳「K-POP Masterz2025 In Taiwan」活動，除了展現個人歌曲，預計帶來致敬前輩的特別舞台。