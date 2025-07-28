《黑澀會》米奇產後1月「身材超狂」！中空上街 自信：肚子還皺皺的

記者潘慧中／綜合報導

米奇（黃鈺文）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年證實懷孕，並在今年6月平安產子。近日格外引起討論的是，產後剛過1個多月的她，身材恢復得超好，羨煞大批女粉絲！

▲米奇產後身材恢復得超好！（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



照片中，可以看到米奇以淺綠色短版背心搭配高腰牛仔短褲，外罩一件白色薄襯衫，袖子自然挽起，營造出隨性的時尚感；腳踩白色平底拖鞋，更添一份輕鬆度假氛圍。

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▲▼米奇辣露勻稱雙腿。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



儘管米奇坦言產後至今「子母線還在，肚子也皺皺的」，但依然大方地穿上中空背心，露出卸貨後的肚皮。不只這樣，她的雙腿線條勻稱，自然健康的模樣更顯自信。

▲米奇自信秀出子母線。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



事實上，米奇曾坦言懷孕38週時的體重一度高達69.1公斤，與孕前相比胖了大約10公斤。後來到月子中心時，體重一路下滑到61.7公斤，她推測可能是坐月子期間飲食清淡，「戒了大魚大肉跟甜食」，才會有這樣的變化。