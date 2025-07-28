短劇男神曾輝「被官宣」熱戀韓雨彤！　同戲演員證實：是真情侶

記者田暐瑋／綜合報導

大陸短劇（微短劇）強勢崛起，衝擊影視圈長劇市場，連帶短劇演員都人氣飆高。短劇F4之一的男星曾輝外型帥氣、身材健美，受到少女粉絲歡迎，多次和短劇女星韓雨彤傳緋聞，雖始終沒有官宣，但親密互動已是圈內公開的秘密，近日兩人「九搭」新戲的資深演員出面證實：「他們是真情侶！」

▲曾輝和韓雨彤是短劇圈真情侶。（圖／翻攝自微博）



曾輝和韓雨彤近日第9度合作的短劇《當愛抵達時》播出，劇中超甜互動再度讓粉絲尖叫不已，雖然兩人都未正式坦承交往，但早已是外界公認的「真情侶」，而近日劇中飾演曾輝媽媽一角的資深演員寧子，開直播明確表示：「曾輝韓雨彤是真的，他們是真情侶。我能很負責任地跟大家說，是真情侶，別人不知道的不敢說。」此番言論迅速登上熱搜，引發大量網友關注。

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▲曾輝和韓雨彤是短劇圈真情侶。（圖／翻攝自微博）

事實上，曾輝與韓雨彤目前已共同主演9部短劇作品，包括《厲總你找錯夫人了》、《墜入春夜》等，堪稱短劇圈最高合作次數的搭檔。業內人士透露，這段關係在圈內已是「公開的秘密」，多位圈內人士也曾含蓄暗示兩人的親密關係，曾輝本人曾在直播中表示「不相信一見鍾情」，對於戀情傳聞始終未作出正面回應。

隨著寧子的爆料在網路發酵，曾輝和韓雨彤主演的《當愛抵達時》受到前所未有的關注，熱度突破8500，位居榜單第二名，網友湧入相關話題下留言支持，「這不是眾所周知的事嗎」、「他們真的好甜好般配」，然而也有部分觀眾提出不同意見，認為兩人過度捆綁演出可能導致角色同質化，對觀眾產生審美疲勞。

▲曾輝和韓雨彤主演的新戲《當愛抵達時》。（圖／翻攝自微博）