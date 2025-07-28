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獨家／具俊曄下雨天仍去看大S！　墓地前「看愛妻生前畫面」舉動太心碎

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）2025年2月初於日本離世，時隔5個多月，家人仍深陷在喪親之痛。具俊曄甚至傳出每天都到金寶山陪伴愛妻，人也因思念過度消瘦一圈。如今也網友在金寶山見到具俊曄的身影，時刻守在愛妻墓地身旁，深情模樣令人心疼。有讀者向《ETtoday星光雲》透露，近幾個月去過金寶山幾次，都有見到具俊曄的身影，他偶爾會帶花，擺放茶、食物等供品，就靜靜坐在椅子上看書，甚至曾目睹具俊曄手上平板播放大S生前畫面，舉動令人心碎。

▲▼網友在金寶山遇到具俊曄。（圖／網友beef_0201提供）

▲網友在金寶山遇到具俊曄。（圖／beef_0201授權提供）

具俊曄人明顯消瘦不少，據傳他每天都到金寶山報到，即便下雨天仍阻擋不了他，先前也有傳出他有意搬到金山，從陽台就能看見大S，不過始終未證實消息。讀者向《ETtoday星光雲》透露，具俊曄在金寶山不是坐在椅子上看書、滑平板手機，就是細心擦拭墓地、整理周圍環境，「我不知道他都待多久，但我早上去的時後就已經看到他，離開的時後還在，看他準備的東西，應該是常來，總是一個人很安靜的待在那邊，有次好像還聽見他在放音樂，總之背影看起來蠻低落的，希望他能保重身體。」

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▲▼「具俊曄搬去金山陪大S」傳回韓網震驚！　粉絲全看哭：已經超越真愛。（圖／翻攝自具俊曄IG、S媽臉書）

▲具俊曄每天都到金山陪大S。（圖／翻攝自具俊曄IG、S媽臉書）

事實上，27日就有網友載客人到金寶山給大S獻花，原來還擔憂找不到墓地在哪，後來在一個轉彎看到一個男的坐在墓地中央，仔細一看竟是具俊曄，「他很客氣的跟我們說謝謝你們，說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷，我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！」畫面曝光後，讓大批粉絲感到心疼，希望他能早日走出傷痛。

▲▼具俊曄DJ秀茶會聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲具俊曄狀況令人擔憂。（圖／資料照／記者周宸亘攝）
 

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