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陸劇OST 10大人氣歌手揭曉！　汪蘇瀧、張碧晨都上榜

文／網路溫度計

五月天為大熱陸劇《難哄》獻唱的主題曲〈任性〉，在今年引發廣泛迴響，再次印證了OST的巨大魅力。此外，許多歌手也因為獻唱熱門陸劇OST而一舉爆紅，甚至從此走入大眾視野，創造出更亮眼的火花。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年半以來10大陸劇OST歌手榜單，究竟是哪些實力派歌手，用歌聲征服了廣大觀眾的心呢？

No.10 張遠

透過選秀節目《快樂男聲》及偶像男團「至上勵合」走入大眾視野後，張遠屢屢挑戰多棲發展。他歷經唱跳偶像、選秀節目與電影演出，最終憑藉對音樂的執著，以及在綜藝節目上展現的真性情，終於在演藝圈站穩了腳步。

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近年來，張遠也為不少陸劇獻唱原聲帶歌曲，其中包括《錦繡安寧》的〈雙〉、《永夜星河》的〈凝眸〉以及《似錦》的〈不顧〉等。張遠的嗓音乾淨而富有故事感，特別擅長詮釋內斂又深沉的情感。許多網友也表示，張遠的歌聲總能細膩描繪劇中人物的無奈與掙扎，令人忍不住動容，「超有帶入感！一秒入魂」、「每次響起這首歌，感覺就來了」、「好好聽，不知為啥聽著聽著就哭了」、「超超超超超好聽！看劇聽得印象深刻」。

No.9 張碧晨

說到陸劇OST女歌手，絕對少不了張碧晨！她的歌聲爆發力十足，又帶點獨特的沙啞感，總能直接觸動人心。自從在《中國好聲音》第三季奪冠後，張碧晨的歌聲幾乎成了爆款古裝劇的御用標配。許多網友大讚張碧晨能將宏大場面的磅礴氣勢唱入歌中，也能細膩詮釋小兒女的情感糾葛；且無論音域高低，她總能處理得游刃有餘，歌聲一出，便能迅速將聽眾拉入劇情氛圍，「聽著眼淚止不住」、「每次聽都起雞皮疙瘩」、「張碧晨真的好適合唱古裝歌曲」、「這首歌一出，全是那些悲傷的場景」。

2024年至今，張碧晨依舊帶來許多優質的陸劇主題曲；她為《大夢歸離》獻唱的〈夢的燭衣〉，光聽歌就能感受到劇集的宏大氣勢。在《難哄》裡，她一曲〈晚點〉唱出了許多人對愛情的期盼與無奈；還有《淮水竹亭》的〈如煙〉，也再一次證明她用聲音創造意境的功力，多首歌一上線就直接霸佔音樂榜單。

No.8 虞書欣

從人氣女團THE9出身，到現在變成炙手可熱的演員，虞書欣不僅在戲劇表現上亮眼，也常為自己主演的陸劇獻唱。虞書欣的聲音甜美、輕柔，帶著標誌性的「嗲萌感」，與她在劇中的角色形象完美契合。特別是她為甜寵劇獻聲時，那份渾然天成的可愛與甜蜜，總能瞬間營造出浪漫的粉紅泡泡，讓劇集更顯活潑生動，深受年輕觀眾喜愛！

近年來，虞書欣也持續用她甜美的嗓音征服劇迷；她為《祈今朝》唱的〈祈〉和〈盼〉，將仙俠劇的浪漫與少女心事結合得天衣無縫，讓粉絲們紛紛表示「虞書欣唱歌好有感情」、「好喜歡！果然是全能型藝人」、「好聽，虞書欣多唱歌吧」、「聽完空氣裡充滿了糖粉般的甜」。此外，她在《永夜星河》中帶來的〈寄明月〉和〈澎湃〉，也為劇集增添了夢幻且充滿活力的氣息，讓觀眾們留下深刻印象。

No.7 檀健次

從以前的唱跳偶像，到現在演技備受好評的演員，檀健次的轉型之路走得非常成功。而隨著戲劇的熱度，他溫暖又帶點磁性的歌聲也被更多人看見。檀健次總能把劇中角色那些複雜糾結的情緒，透過歌聲細膩地表達出來，讓觀眾們在聽原聲帶的時候，不只感受旋律，更彷彿能觸摸到角色的心跳與呼吸。

近期檀健次在陸劇OST上的表現，也展現了他在音樂上的多元魅力。他為《獵罪圖鑑2》獻唱的〈畫像〉和〈和光同往〉，為懸疑劇的氛圍增添了一份溫柔底蘊，讓網友紛紛讚嘆「健次真的很適合唱抒情歌」、「獵罪圖鑑真的很好看！檀健次的歌聲好好聽」。此外，他替《濾鏡》演唱的〈羊駝之歌〉等歌曲，則展現了他輕鬆活潑的另一面，證明他不僅能深情演繹，也能輕鬆駕馭更多元曲風，「兒童賽道也是被檀健次闖進去了，不得不說聽了很解壓」、「大哥夾子音了哈，不過很可愛」。

No.6 丁禹兮

身為演員的丁禹兮，不只演戲表現亮眼，近年來也獲得不少演唱 OST 的機會。丁禹兮的歌聲清新通透，既有少年氣息也不失溫柔深情，因此他演唱的原聲帶總能為整部劇注入更多真摯的情感。

丁禹兮在近一年來持續為多部熱門劇獻聲，其中他為《長樂曲》演唱的〈只願你一人〉，深情演繹了劇中的情感糾葛。而在《永夜星河》裡，他不只獻唱了〈寄明月〉，還有〈你之於我〉和〈凝眸〉，這些歌曲都和劇裡的奇幻浪漫氛圍超級搭，成了許多劇粉反覆播放的愛歌。特別是〈凝眸〉更是大獲好評，網友們紛紛代入到丁禹兮劇中角色「子期」，表示「誰懂？這句別哭從子期口裡唱出有多蘇」、「愛了愛了，子期不僅長得帥，唱歌還好聽」、「每次聽到此歌都特別想哭，也會想起浮舟的背景」、「怎麼有人可以又有唱功又有晉江式演技啊」。

No.5 王心凌

華語樂壇的「甜心教主」王心凌近年來透過綜藝《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，讓她的經典歌曲再次紅遍大街小巷。王心凌的聲音清新透亮，充滿活力，自帶一種陽光少女的氣息。她演唱的原聲帶雖數量不算特別多，但每次出手都能引起熱烈討論。

2024年，王心凌為古裝劇《墨雨雲間》獻唱了〈觀雪〉，這首歌展現了她不同於以往甜心形象的溫柔古風，讓大家驚豔她的聲音也能這樣唱，「劇都追完了才知道原來這首歌是王心凌唱的」、「王心凌超越了王心凌，唱出了古人的心聲」、「超愛寒冷刺骨那句整個雞皮疙瘩」、「居然是王心凌唱的，她的歌唱功力提升了欸」、「真的好喜歡心凌唱古風歌，聽起來那畫面很美」。有趣的是，這首歌曲的合作緣起是王心凌接到好姐妹吳謹言的親自邀約。當時王心凌正忙著籌備「Sugar High世界巡迴演唱會」首場和新專輯，行程滿檔但仍義氣相挺，獲網友好評帶動討論聲量上升。

No.4 劉宇寧

從直播間的網路歌手到現在的「陸劇OST小王子」，劉宇寧的爆紅無疑是華語樂壇的一段傳奇。他那極具辨識度的嗓音，帶著點沙啞卻又蘊含溫柔，既能唱出江湖俠客的鐵血柔情，也能演繹都市愛情裡的深情款款，因而收穫不少粉絲。劉宇寧的音樂之路並非一帆風順，曾因網路歌手出身在《歌手2019》遭遇質疑甚至被淘汰，但這也意外讓他獨特的嗓音和實力被知名歌手吳青峰看見，進而促成合作。自此之後劉宇寧的音樂版圖迅速擴張，陸續為《沙海》、《蒼蘭訣》、《長樂曲》等諸多熱門影視作品獻唱，累積了超過140首OST，且幾乎首首熱門，讓他成為名符其實的「原聲帶大戶」。此外，由於劇中男女主角發糖時總能聽到他的歌聲，劉宇寧也因此得到了「愛情保安」這個有趣的稱號。

近年來，劉宇寧除了歌手事業，也開始了演員生涯，但他的原聲帶作品依然量與質兼具。特別是今年他為自己出演的大熱陸劇《折腰》獻唱的〈烽月〉，更是引發廣泛討論，「劉宇寧太優秀了，能演會唱，嗓音很好」、「愛情保安終於保護自己的愛情了」、「古風情歌 聲線最美的男歌手」、「聽歌就想到折腰」。

No.3 汪蘇瀧

著名創作歌手汪蘇瀧不僅擁有許多紅遍大街小巷的個人代表作，在陸劇OST界更是以全能之姿備受矚目。他的音樂風格廣泛，無論古風、流行或抒情曲風，皆能輕鬆駕馭；加上聲音溫柔細膩，創作的歌詞富有畫面感，總能精準地詮釋劇中角色錯綜複雜的愛恨情仇與悲歡離合。

2024年至今，汪蘇瀧在陸劇原聲帶領域的表現依舊亮眼！他為《珠簾玉幕》演唱的〈不得〉，以及為《掌心》獻唱的〈滄海有淚〉，皆以其獨特的古風韻味與深情演唱，讓劇迷們留下深刻印象。此外，他為大熱劇《難哄》製作並演唱的〈像晴天像雨天〉，更是因為恰到好處的甜蜜和青澀，成為劇迷們瘋狂循環的熱門歌曲。截至2025年6月19日，它在KKBOX華語單曲週榜依然高居第七名，足證歌曲的超高人氣。網友們也紛紛表示「深夜戴上耳機，這首歌像是一封寫給自己的信」、「汪蘇瀧的聲音太適合療癒心情了，每一句都唱進心坎裡」、「汪蘇瀧寫的歌就是有種很獨特的風格，前奏一起就知道是他的歌曲，會讓人很入戲」、「旋律與歌聲完美結合，完全無可挑剔」。

No.2 周深

2016年，周深憑藉為動畫電影《大魚海棠》演唱的〈大魚〉一鳴驚人，許多人被他空靈的嗓音深深驚豔，也對「周深」這個名字留下了深刻印象。他那跨越四個八度、純淨又具穿透力的聲線極具特色，無論是氣勢磅礴的玄幻劇，還是唯美動人的仙俠劇，他總能賦予角色和故事更深層的共鳴，並以對情感的細膩掌握與精準詮釋，讓每一首歌曲都充滿了生命力。

近年來周深在OST領域的表現可謂「大魔王」級別，作品數量與品質都令人驚嘆。他為《北上》演唱的〈消散人潮〉、《玫瑰的故事》的〈風吹過的晨曦〉，以及《慶餘年第二季》的〈借過一下〉等歌曲，完美描繪劇情，成為不少劇迷心中無可取代的經典，「好貼劇情和人物，周深唱得真好啊」、「（借過一下）才是真正貼合劇情的ost」、「周深歌聲真的很多元化，配合戲劇太完美了」、「看慶餘年一定把片尾曲聽完才看下一集，每次聽都起雞皮疙瘩」、「周深總能唱入人心，歌聲充滿畫面與想像，而且餘韻無窮」。

No.1 五月天

華語樂壇的「搖滾天團」五月天，歌曲向來充滿熱血、青春與正能量，即便溫柔的曲調，也帶著一股獨特的力量，讓人產生強烈共鳴。今年，五月天為大熱陸劇《難哄》獻唱主題〈任性〉，這首由主唱阿信操刀詞曲的作品，延續了五月天一貫的熱血風格，歌詞中充滿對愛情的執著與堅持，與劇集氛圍完美融合。歌曲一經發布，立刻在社群媒體和音樂平台引爆熱潮，點擊率和討論度瘋狂飆升，成為《難哄》的代表性歌曲。

值得一提的是，五月天在新加坡和澳洲的巡迴演唱會上，曾分別與孫燕姿、周杰倫合唱〈任性〉，讓粉絲們直呼過癮。然而，當《難哄》男主角現身五月天巡迴演唱會的天津站，並一同合唱〈任性〉時，更是瞬間引爆話題熱度，創下聲量最高峰！劇迷們紛紛直呼「白敬亭唱得好好！永遠不會忘了白敬亭和五月天的這個舞台」、「謝謝最好的阿信為難哄寫了這麽好的歌，還邀請小白讓小白如願以償」、「第一次看到影片時不敢相信...感覺是電視走出來的桑延再和五月天合唱」、「看到劇想到歌、聽到歌想到劇，我想這就是最成功的OST」、「沒想到真的能聽到桑延版的任性，直接夢回追劇時刻」。這場演唱會的現場影片自4月22日上線至今已突破1,284萬次觀看，而〈任性〉目前也依然在KKBOX華語單曲榜單上保持前三名的好成績，充分展現了其居高不下的火爆人氣。

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