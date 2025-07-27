幫爸爸捲辱華爭議滅火！鍾鎮濤20歲女兒節目喊「我是愛國的中國人」

記者劉宛欣／綜合報導

72歲的資深港星鍾鎮濤近日赴馬來西亞參與表演活動，卻因一張與歌手黃明志的合照，引發廣大中國網友不滿，甚至遭到部分人舉報。他隨即透過社群澄清，強調自己一向愛國，如果知道黃明志的言論立場，「就絕對不會有任何接觸」，此次合影純屬禮貌性互動。而正當他努力平息風波之際，他的20歲愛女鍾懿也剛好在中國大陸節目上發表愛國言論，意外成為替父「滅火」的助攻。

▲鍾懿幫爸爸鍾鎮濤助攻。（圖／翻攝自微博）

鍾懿目前正在音樂實境秀《閃光的夏天2》中亮相，最新一集中她與一樣來自香港的歌手曾比特攜手合唱黃家駒經典作品〈黃種人〉。這首歌曲本身就帶有濃厚的民族情懷，鍾懿更直言不諱表示：「我是中國人，我們都是愛國的孩子。」她還提到，親眼看見黃河壯闊景致後，更深感自豪，「為自己是中國人感到驕傲！」強調對身分的認同。

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▲鍾懿在節目上說「我是中國人」。（圖／翻攝自微博）

其實早在2023年，鍾懿就已經宣布出道，雖然當時反響不大，但她今年捲土重來，不僅展現更加成熟的唱功，也獲得張學友親自錄製VCR為她加油，人氣持續升溫。鍾鎮濤也曾自豪透露，鍾懿從小就展現對表演的熱情，8歲時便與他一起登上湖南衛視春晚演唱《爸爸的話》，而她在學業方面同樣亮眼，三年前更獲得三所國外電影名校的錄取，最後選擇赴英國深造。