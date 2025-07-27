ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓網熱門／最好看的選秀《PD101第二季》
無印良品「涼感好物」夏天必備
43歲女星認同居「爆是小16歲美男」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡佳麟 白冰冰 嘎琳 莊凱勛 吳宗憲 陳守恩 伊能靜 秦昊

直擊／粉絲要求「罵我！」　《苦盡》李濬榮嚇壞：我爸媽有來啦

記者吳睿慈／台北報導

新晉男神李濬榮因參演《苦盡柑來遇見你》打開知名度，27日在台北 CLAPPER STUDIO 舉辦個人粉絲見面會「2025 LEE JUN YOUNG FANMEETING  in Taipei」，精心準備多個互動環節，唱作俱佳的他也重拾歌手身份大開金嗓，帶來演唱過的電視劇OST組曲。場上，在聊到戲劇裡飾演媽寶時，他不忘自虧「別再只聽媽媽的話了」，逗笑所有人。

▲▼李濬榮首次來台舉辦粉絲見面會。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲李濬榮首次來台舉辦粉絲見面會。（圖／SHOWOFFICE提供）

出道12年首次來台灣舉辦個人粉絲見面會，李濬榮難掩興奮地說：「大家好，我是李濬榮，很開心能在台北舉辦第一次的個人見面會，週日晚上大家能抽空來和我見面，真的非開心！」他身穿帥氣黑色西裝以王子之姿亮相，深情演唱〈Under Sunset (Male ver.)〉帶領滿場粉絲進入活動，演過多部戲劇，他被問到如果有機會最想和哪個角色見面時，笑說：「應該是《苦盡甘來遇見你》的「朴英凡」吧，實在很想對他說『別再說我媽說什麼了，你都幾歲了！』而且這個角色和我最不像，我其實不太依賴媽媽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李濬榮自虧媽寶角色「。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲李濬榮自虧媽寶角色「別再聽媽媽的話」。（圖／SHOWOFFICE提供）

除了與戲劇相關的問題外，粉絲們也將自己對李濬榮的好奇寫在便利貼上，沒想到他隨機選到一位2008年出生的妹妹，她用文字寫下「不知道該叫1997年出生的李濬榮是哥哥還是叔叔？」，他看完先是笑著說：「應該是叔叔吧！」，沒想到實際聽到粉絲大喊「叔叔」後，他又馬上反悔說：「好像還是哥哥（OPPA）比較好！」

▲▼李濬榮首次來台舉辦粉絲見面會。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲李濬榮不敢罵粉絲，驚呼「我父母有來啦」。（圖／SHOWOFFICE提供）

另一位粉絲則許願「希望能被李濬榮罵」，他連忙搖頭說：「我父母今天有來啦，而且我平常真的不太會罵人。」還有一位粉絲幸運被抽中後，她語帶顫抖地向他告白「謝謝你來，謝謝你的出生」，李濬榮聽完也暖心回應對方：「我也很感謝你的出生，才有機會讓我們能相遇。」言語間展現他作為主持人的超強臨場反應力，與台下粉絲開心同樂，一起度過歡樂時光。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李濬榮苦盡柑來遇見你IU青龍系列大獎朴寶劍

推薦閱讀

具俊曄烈陽下守候大S！現身金寶山「哀傷身影曝光」　親切問候粉絲惹心疼

具俊曄烈陽下守候大S！現身金寶山「哀傷身影曝光」　親切問候粉絲惹心疼

1小時前

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件…6看點曝光

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件…6看點曝光

7/26 12:35

蔡佳麟當評審「錄影中直接離開現場」　白冰冰嚴肅回應

蔡佳麟當評審「錄影中直接離開現場」　白冰冰嚴肅回應

7/26 15:52

27歲女成COLDPLAY抓包CEO最大贏家！　「250萬一夕還清」曝下一步

27歲女成COLDPLAY抓包CEO最大贏家！　「250萬一夕還清」曝下一步

13小時前

攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」5成員出走！　瑟七認了：思考很久才決定

攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」5成員出走！　瑟七認了：思考很久才決定

5小時前

30億短劇男神身價暴跌！百萬級代言到「沒錢寄快遞」　認：沒那麼多錢

30億短劇男神身價暴跌！百萬級代言到「沒錢寄快遞」　認：沒那麼多錢

8小時前

林襄同框三上悠亞！站旁邊崩潰喊「我好醜」　讚嘆女神1技能：多跟她學習

林襄同框三上悠亞！站旁邊崩潰喊「我好醜」　讚嘆女神1技能：多跟她學習

7小時前

吳姍儒才剛出事…吳宗憲真的出手了！　宣布新動向簽下他

吳姍儒才剛出事…吳宗憲真的出手了！　宣布新動向簽下他

7/25 16:59

直擊／李明依現身送別「鑽石歌王」林沖　84歲男星崩潰大哭…全場鼻酸

直擊／李明依現身送別「鑽石歌王」林沖　84歲男星崩潰大哭…全場鼻酸

7/26 14:03

專訪／馬志翔停屍間「淚崩脫稿演出」　天心視訊尖叫…韓國尪怒離場

專訪／馬志翔停屍間「淚崩脫稿演出」　天心視訊尖叫…韓國尪怒離場

14小時前

樂天嘎琳被爆當富商小三！　球團急上火線回應了

樂天嘎琳被爆當富商小三！　球團急上火線回應了

7/26 21:43

吳宗憲大力提攜！購物專家一躍成副總「薪水漲10倍」　爆逼走底下員工

吳宗憲大力提攜！購物專家一躍成副總「薪水漲10倍」　爆逼走底下員工

2小時前

熱門影音

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘
恭喜！曾子余結婚了！　納豆、黃鐙輝見證幸福

恭喜！曾子余結婚了！　納豆、黃鐙輝見證幸福
明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻
鄭恩地0修音唱〈Golden〉　坐著一歪頭就飆上去了...

鄭恩地0修音唱〈Golden〉　坐著一歪頭就飆上去了...
郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥

吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥
IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭

IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭
阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了
陳哲遠「假髮掉了」！錄影被潑水沖走　主持人急遮：誰都不許拍

陳哲遠「假髮掉了」！錄影被潑水沖走　主持人急遮：誰都不許拍

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

阿KEN甜甜圈爆紅喊：每天睡不好　求阿緯介紹另一半「要自帶資金」

阿KEN甜甜圈爆紅喊：每天睡不好　求阿緯介紹另一半「要自帶資金」

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

F4睽違12年世紀合體五月天！　朱孝天笑：終於不用再裝傻

F4睽違12年世紀合體五月天！　朱孝天笑：終於不用再裝傻

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

言承旭曝「帶傷合體F4」　仔仔一講話被虧：沒人要聽XD

言承旭曝「帶傷合體F4」　仔仔一講話被虧：沒人要聽XD

唐振剛16歲叛逆「帶200元翹家6年」　太窮沒學壞：只差沒撿垃圾桶東西吃..

唐振剛16歲叛逆「帶200元翹家6年」　太窮沒學壞：只差沒撿垃圾桶東西吃..

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

看更多

行李「香」慘劇上新聞　 HOSHI：我是小笨蛋

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前10

傳奇AV女神Rio硬起來發聲！「捍衛女優尊嚴」放話：敢瞧不起絕不原諒

26分鐘前10

頭髮沒了還是帥！「臉蛋天才」車銀優入伍理平頭　精緻五官引暴動

45分鐘前10

直擊／粉絲要求「罵我！」　《苦盡》李濬榮嚇壞：我爸媽有來啦

48分鐘前11

金在中節目要求選手減肥被轟「越線」！　親上火線還原真相

54分鐘前1

瘦子「拋家棄子1個月」險落淚！　開唱前突飆罵大淵「內幕曝光」

1小時前10

公開批評孫儷「不是好演員」！陸男星言論遭炎上：飄出爹味

1小時前4412

具俊曄烈陽下守候大S！現身金寶山「哀傷身影曝光」　親切問候粉絲惹心疼

2小時前62

玉女歌手一度淪拍三級片！形象大傷退圈「54歲凍齡現況曝光」

2小時前69

吳宗憲大力提攜！購物專家一躍成副總「薪水漲10倍」　爆逼走底下員工

2小時前63

93萬在台韓籍YTR曝「精子異常」求子卡關！　改變3件事後檢查結果驚人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 具俊曄烈陽下守候大S
    1小時前8412
  2. 小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件
    7/26 12:3521
  3. 男星當評審「錄影中直接離開現場」
    7/26 15:524
  4. 27歲女成COLDPLAY抓包CEO最大贏家
    13小時前189
  5. 啦啦隊「慕獅女孩」5成員出走！瑟七：思考很久才決定
    5小時前62
  6. 30億短劇男神身價暴跌！百萬級代言到「沒錢寄快遞」
    8小時前61
  7. 林襄同框三上悠亞
    7小時前2628
  8. 吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他
    7/25 16:593016
  9. 送別「鑽石歌王」林沖　84歲男星崩潰大哭
    7/26 14:03123
  10. 專訪／天心視訊尖叫　韓國尪「得知真相」怒離場
    14小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合