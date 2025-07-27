直擊／粉絲要求「罵我！」　《苦盡》李濬榮嚇壞：我爸媽有來啦

記者吳睿慈／台北報導

新晉男神李濬榮因參演《苦盡柑來遇見你》打開知名度，27日在台北 CLAPPER STUDIO 舉辦個人粉絲見面會「2025 LEE JUN YOUNG FANMEETING in Taipei」，精心準備多個互動環節，唱作俱佳的他也重拾歌手身份大開金嗓，帶來演唱過的電視劇OST組曲。場上，在聊到戲劇裡飾演媽寶時，他不忘自虧「別再只聽媽媽的話了」，逗笑所有人。

▲李濬榮首次來台舉辦粉絲見面會。（圖／SHOWOFFICE提供）



出道12年首次來台灣舉辦個人粉絲見面會，李濬榮難掩興奮地說：「大家好，我是李濬榮，很開心能在台北舉辦第一次的個人見面會，週日晚上大家能抽空來和我見面，真的非開心！」他身穿帥氣黑色西裝以王子之姿亮相，深情演唱〈Under Sunset (Male ver.)〉帶領滿場粉絲進入活動，演過多部戲劇，他被問到如果有機會最想和哪個角色見面時，笑說：「應該是《苦盡甘來遇見你》的「朴英凡」吧，實在很想對他說『別再說我媽說什麼了，你都幾歲了！』而且這個角色和我最不像，我其實不太依賴媽媽。」

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▲李濬榮自虧媽寶角色「別再聽媽媽的話」。（圖／SHOWOFFICE提供）



除了與戲劇相關的問題外，粉絲們也將自己對李濬榮的好奇寫在便利貼上，沒想到他隨機選到一位2008年出生的妹妹，她用文字寫下「不知道該叫1997年出生的李濬榮是哥哥還是叔叔？」，他看完先是笑著說：「應該是叔叔吧！」，沒想到實際聽到粉絲大喊「叔叔」後，他又馬上反悔說：「好像還是哥哥（OPPA）比較好！」

▲李濬榮不敢罵粉絲，驚呼「我父母有來啦」。（圖／SHOWOFFICE提供）



另一位粉絲則許願「希望能被李濬榮罵」，他連忙搖頭說：「我父母今天有來啦，而且我平常真的不太會罵人。」還有一位粉絲幸運被抽中後，她語帶顫抖地向他告白「謝謝你來，謝謝你的出生」，李濬榮聽完也暖心回應對方：「我也很感謝你的出生，才有機會讓我們能相遇。」言語間展現他作為主持人的超強臨場反應力，與台下粉絲開心同樂，一起度過歡樂時光。