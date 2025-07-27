颱風重創南台灣…五月天低調行善再＋1！　捐900萬助校園重建

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天行善向來不落人後，與所屬相信音樂持續投入公益，上個月丹娜絲颱風重創南台灣各地，有網友發現，五月天所屬相信音樂低調捐款給台南市政府進行災後復原工作，但從未主動提及此事。

▲五月天低調捐款到南部受災區的校園。（圖／相信音樂提供）

對此，相信音樂證實，因為看到受丹娜絲風災受損嚴重，五月天希望盡一份心力，所以捐款900萬給台南、嘉義、雲林部份受災學校使用；另外也捐100萬到周思齊所創立的球芽基金，培育小球員勇敢追夢。

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五月天過去曾為高雄氣爆封街義唱，2012年起不定期舉辦「Just Love It！公益演唱會」，收益不計成本全數捐出，2012年台中場捐1800萬給台灣兒童暨家庭扶助基金會、2013年捐2700萬給台灣兒童暨家庭扶助基金會、2014年高雄與宜蘭場捐出5700萬（其中1千萬捐給高雄氣爆專戶）、去年捐500萬幫助花蓮強震賑災。

除了協助受天災影響的災民，五月天也長期捐給公益單位，並打造頂級規格的復康巴士捐給各縣市，累計在台捐出善款超過3億，但向來為善不欲人知的他們，總是被眼尖網友發現才揭發善行；他們年初開唱獻愛高雄、花蓮，如今南台灣受颱風影響，五月天及相信音樂心繫災情後續，低調捐款幫助受災戶。