愛紗術前貧血「輸了2公升」！　見新聞紅了眼眶：感謝伸出手的每一位

記者張筱涵／綜合報導

藝人愛紗今（27日）分享自己接受子宮肌瘤手術的過程，透露因肌瘤位置特殊導致嚴重貧血，提前住院並接受輸血，人生首次輸血就輸了2公升。她在貼文中真情流露，感謝無數無名捐血者的幫助，才能順利完成手術，語句溫暖感人。

▲愛紗術後恢復得很不錯。（圖／翻攝自FACEBOOK／千田愛紗 Aisa Senda）



愛紗在文中提到，原本子宮肌瘤手術一般不常見術前需要輸血的情況，但因肌瘤的位置導致血紅素異常偏低，醫師決定讓她提前一天住院進行術前輸血：「這是我人生中第一次輸血，術前術後總共輸了2公升。」令人印象深刻的是，輸血後僅15分鐘，她就感受到身體的明顯變化，「身體變輕了、腦袋放鬆了、視野也變得清晰明亮」，讓她真正意識到長期貧血對健康的影響。

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▲▼愛紗將生活用品都帶到病房，增添安心感。（圖／翻攝自FACEBOOK／千田愛紗 Aisa Senda）



術後休息期間，愛紗剛好看到新聞報導提及血庫血量短缺，忍不住在病房裡瞬間紅了眼眶，「因為我現在能安心準備手術，是因為有很多默默付出的捐血者。這些看不見臉孔的溫柔，是我康復的重要支撐」，她由衷感謝每一位伸出手捐血的人。

目前手術已過10天，愛紗表示自己的血紅素已恢復正常，氣色也比術前明顯改善，雖然暫時還無法進行運動，但已能恢復日常生活。她同時也分享了術後第3天的照片，將病房佈置成自己的風格，希望以最舒適的狀態面對康復之路，傳遞正能量。