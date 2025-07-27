30億短劇男神身價暴跌！百萬級代言到「沒錢寄快遞」　認：沒那麼多錢

記者田暐瑋／綜合報導

大陸「短劇男神」柯淳（本名：趙柯淳）因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅，該劇觀看量超過30億，稱霸2025年短劇冠軍，人氣也隨之飆漲，日前卻在直播中坦言經濟狀況緊張，「真的沒那麼多錢寄快遞了。」迅速在社群平台引發討論，登上熱搜話題。

▲柯淳坦言經濟拮据。（圖／翻攝自柯淳微博）



柯淳曾在綜藝節目《無限超越班》中透露，自己在短劇領域的片酬「按天計算，每天2萬」，更被業內認定為「短劇圈唯一百萬級代言報價演員」，然而近期短劇市場遇冷，加上柯淳正面臨職業轉型期，新劇數量銳減，綜藝及商務活動報價也越來越低，作為個體戶演員，他需要承擔團隊工資、設備及宣傳等各項開銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯淳在直播中坦言經濟狀況緊張，點外賣都需要使用優惠券，甚至會注意配送費用的高低，「真的沒那麼多錢寄快遞了。」不過他即將在成都舉辦粉絲見面會，現場規模可觀，包括場地、舞台等硬體設施都相當講究，因此遭部分網友質疑是在「哭窮賣慘」。

▲柯淳坦言經濟拮据。（圖／翻攝自柯淳微博）



柯淳先前透露出演短劇的報價為日薪2萬元（約8.5萬台幣），但實際並未達到這數字，他指出擁有超高人氣的《好一個乖乖女》，拍攝共花了14天的時間，他最終獲得50萬元（約211萬台幣）報酬（折合日薪約3.57萬元），但此金額為打包價，並非單日結算，該價位曝光後，令多數製作方認為成本過高，導致柯淳合作邀約大幅減少，甚至陷入「無本子」的困境。