黃豪平爆曾遭劈腿詐財！　節目突脫口「我現在就在騙你」逗趣互動哈林

記者孟育民／台北報導

哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀來藝人黃豪平、台北市議員苗博雅（阿苗）與新聞人鄧崴、彭光偉、劉姿麟、李香儀等人同上節目；沒想到「受騙專家」黃豪平說自己感情上與金錢上都被詐騙過，曾被劈腿和騙過錢，聲稱自己現在已可明辨「情感上的假訊息」，庾澄慶問「那你有沒有騙過別人？」，黃豪平趕緊揮手說「我沒有、沒有」，卻又補一句「我現在就在騙你」，兩人一來一往引現場來賓大笑。

▲哈林庾澄慶（中）主持公視《哈！真相大白了》，邀來新聞人鄧崴（左起１、２、３）、彭光偉、台北市議員苗博雅；藝人黃豪平（右起３、２、１）、劉姿麟、李香儀等人同上節目。（圖／公視提供）

《哈！真相大白了》節目單元出題「遇到警察臨檢時，民眾可以直接錄影，不用經過警察同意」，具法學背景的苗博雅表示：「因為警察在臨檢執行公務，無法主張個人隱私權」，她也認為民眾用錄影來蒐證自保「基本上是可以的，但如果民眾對警方肢體或言語衝突，可能會有妨害公務的問題」；哈林也問阿苗「那法律有禁止錄影嗎？」，她接著回答「拿手機出來錄影，把現場狀況紀錄下來，法律上沒有任何禁止的規定」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗博雅什麼問題都難不倒。（圖／公視提供）



哈林也問一旁的李香儀說「你們社會線記者常碰到狀況吧？」，沒想到李香儀確實在擔任記者時真遭遇過恐怖暴力，她表示自己真的被打過！李香儀也說「我錄影時，可能肇事者不想被拍，對方直接來搶我的手機、打我的頭」，讓現場一片驚愕。

而哈林又問苗博雅「這樣拍會有肖像權的問題？」，阿苗進一步解釋「如果對方在進行犯罪行為，有警察或記者在蒐證，那他就沒有辦法主張在犯罪的時候有隱私權」。

▲黃豪平反應逗趣。（圖／公視提供）

看著苗博雅滔滔不絕地說著，讓共同競逐「真相調查員」認證的黃豪平邊說「不用比了，就頒給她了，她是台北百科全書吧」，讓阿苗笑說「搞不好講了老半天，結果最後我錯了」。沒想到這輪問題解答一公開，阿苗與一旁黃豪平全都對，兩人也開心比出YA!手勢，讓哈林直說「沒想到在旁邊插花的也全對」，現場又一陣大笑。