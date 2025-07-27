俞利濟州開瑜珈課「收益全捐給流浪動物」　課堂側拍曝光架式十足

記者張筱涵／綜合報導

少女時代成員俞利近日化身瑜珈講師，於7月26日在濟州市舉辦一場「樂捐瑜珈」公益課程，親自為保護流浪動物盡一份心力，吸引不少粉絲與民眾參與，展現溫柔卻堅定的公益行動力。

▲俞利上樂捐瑜珈。（圖／翻攝自Instagram／gonggil2）



這場公益瑜珈課程於當天下午2點至4點舉行，地點位於濟州市某處，參加費用為韓幣5萬元（約台幣1200元），全額捐作公益。活動主辦單位表示，本次課程連同現場捐款共募得韓幣185萬元（約台幣4萬4千元），將全數用於照護當地的保護動物：「今天的感動將會持續很久，感謝所有參與與支持的人，我們會好好地運用這筆費用，守護正在等待家的生命。」

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▲俞利教學架式十足。（圖／翻攝自Instagram／gonggil2）



活動當天，俞利親自示範瑜珈動作，並細心指導學員姿勢，展現專業與親和力兼具的風範。從公開的課堂照片中可見，她姿勢俐落、神情專注，彷彿真正的瑜珈大師，令現場氣氛溫暖又專注。

值得一提的是，俞利在事前於社群平台公開活動資訊時，也獲得前輩歌手李孝利的支持，親自按讚為她加油。這場結合「運動」與「善意」的公益活動，不僅為流浪動物帶來實質幫助，也再度展現少女時代成員持續發揮的正面影響力。