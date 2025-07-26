直擊／「行李箱慘劇」全台都知道　HOSHI：我是小笨蛋，居然上新聞

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體SEVENTEEN成員HOSHI與WOOZI組成的小分隊「豪雨」首度在台灣舉辦專場，兩人26、27日連續兩天在台開唱，首場就吸引近萬人朝聖，他們以歌曲〈Bring It〉、〈96ers〉連續2首歌揭開序幕。

▲HOSHI、WOOZI於26日在台開唱。（圖／資料照／翻攝自推特）



HOSHI與WOOZI組成的小分隊豪雨巡演「WARNING」26日在林口體育館登場，晚間6點紅色光束掃射著場館，接著現場警鈴大響，2位成員從舞台霸氣現身，帶來歌曲〈Bring It〉，WOOZI一聲大喊「台北」，引起全唱熱烈尖叫。在唱到第二首時，HOSHI直衝觀眾席，並站上尾端舞台與2、3樓的歌迷互動，超近距離的互動，全場陷入瘋狂。

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相隔1年多再訪台，兩人用中文「好久不見」打招呼，HOSHI嗨到自爆25日抵台時，發現行李箱裡的洗髮精打翻，他興奮地重演一次狀況劇，「我一打開行李箱，想說怎麼這麼香，還以為是我的味道，沒想到是洗髮精炸開了。」

▲豪雨首次來台。（圖／翻攝自推特）



HOSHI露出懊惱的表情，指責自己「我真是個小笨蛋」，重複翻譯的中文，他再度用中文講一次「小笨蛋」，全場粉絲被他逗得直呼「太可愛了」，HOSHI呆萌的魅力吸引台灣媒體爭相報導，他也知曉此事，26日在台上笑著提起「而且，我還居然上新聞了！真是小笨蛋。」再次展現反差萌魅力。