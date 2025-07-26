蔡佳麟當評審「錄影中直接離開現場」　白冰冰嚴肅回應

記者許逸群／台北報導

白冰冰日前主持《超級冰冰Show》，節目一開始，他突然一臉嚴肅提到歌手蔡佳麟。原來，蔡佳麟認真又努力的在評審超夯單元「超級孩子王」，但日前受到無數網友攻擊誤解以及輿論批評，他則慎重地跟觀眾解釋「愛之深責之切」，他在現場聽跟觀眾聽到的更不一樣，希望能給孩子成長，懇請觀眾不要誤解。

▲《超級冰冰Show》。（圖／民視提供）

節目「超級孩子王」單元，先前在小歌手們演唱結束進入評審階段時，壓力爆表的蔡佳麟作勢要離開錄影現場，不參與評審講評，沒想到10歲小歌手周柏霖以及周祐均親自跟蔡佳麟感謝教導，也表示他們因為蔡佳麟的講評成長許多，二人還上前擁抱蔡佳麟，讓全場感動不已。白冰冰難得跟觀眾說，大家都很努力為節目打拼，希望觀眾用輕鬆的心情來看節目。

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▲歌手蔡佳麟先前當評審壓力過大。（圖／民視提供）

《超級冰冰Show》日前邀請正在宣傳新專輯「野生花」漂亮寶貝台語歌后王瑞霞，以及即將在台中辦演唱會的「台語歌壇的費玉清」李明洋來到節目。王瑞霞帶來經典金曲〈絕情雨〉，讓陽帆說當年秀場最愛歪樓改這首歌「雨落這麼粗」改成「腳怎會這麼粗」，讓全場笑翻。除此之外王瑞霞以及與李明洋合唱〈為何你愛著別人〉與〈情深緣盡〉，讓全場聽得如癡如醉。