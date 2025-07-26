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元斌合體愛妻李奈映！「睽違10年同框」畫廊一舉動放閃　韓網暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神元斌2015年把女神李奈映娶回家後，夫妻倆非常低調從未對外曝光後合照，更不曾一起出席任何公開活動，沒想到，睽違10年，繼兩人的婚紗照後，他們近日被捕獲現身畫廊，兩人留在與友人群的合照，超大咖夫妻合照，引起韓網轟動，驚呼「破天荒」、「這張照片要裱框了」。

▲▼元斌合體愛妻李奈映！「睽違10年同框」畫廊一舉動放閃　韓網暴動。（圖／翻攝自朴仁妃IG）

▲元斌、李奈映結婚後，從未有同框照曝光。（圖／翻攝自李奈映公司）

元斌2010年結束《大叔》後，因沒有收到好的劇本，幾乎就此消失在螢幕前，目前已經15年沒有戲劇、電影作品，僅透過廣告代言與粉絲見面，他2015年把女神李奈映娶回家，但夫妻倆除了婚紗照以外，從未對外曝光過任何合照。

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▲▼元斌合體愛妻李奈映！「睽違10年同框」畫廊一舉動放閃　韓網暴動。（圖／翻攝自朴仁妃IG）

▲▼元斌與愛妻李奈映睽違10年同框，韓網暴動。（圖／翻攝自朴仁妃IG）

▲▼元斌與愛妻李奈映睽違10年同框，韓網暴動。（圖／翻攝自朴仁妃IG）

不僅如此，他們結婚10年來，連公開場合都不曾合體現身，兩人越是低調，就越引起大批粉絲的好奇與關注。沒想到，近日，元斌罕見合體愛妻李奈映，一名高爾夫球選手朴仁妃PO出夫妻倆的合照，幽默寫下：「哥哥與姐姐睽違10年的合照，我怎麼就卡在了中間。」逗笑所有人。

照片裡，元斌與李奈映雖然刻意站在左右兩側，但夫妻倆光是出現在同個畫面放閃，就已經引起暴動，網友驚呼「這畫面太罕見」、「活久見」、「他們都沒老」。

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元斌李奈映

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