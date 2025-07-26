鍾欣凌告白初戀李李仁「尷尬場面曝光」　自爆青澀戀情遭句點慘敗

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記者黃庠棻／台北報導

公視台語台與華視聯手打造的《拜六禮拜》話題不斷，以二林小鎮為舞台上演外遇、姊弟戀、同性戀到母胎單身初戀，展現人類情感的眾生相。劇情即將進入尾聲，主角們的戀情雖然開花結果，卻也面臨「相愛容易相處難」的考驗。

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

在最新一集預告中，墜入愛河的丁寧幫劉書宏洗衣服、整理房子卻慘遭嫌棄。丁寧認為所飾演的角色世美內心是傳統的女性，想為所愛之人付出一切非常正常，但她也坦言現實中自己絕對不會這麼做，反而會保留更大的空間給對方，就像她打死都不會幫先生整理櫃子，也絕對不會隨便丟老公的東西，因為她也會希望另一半能以同樣方式尊重她。

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劉書宏分析角色冠中願意讓世美出入他家，代表他是認真喜歡這個人，願意讓世美走進生命中，但是不代表能打亂自己的生活習慣，這就是他們爭執不下的原因。

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

對此，劉書宏試想若自己遇到一樣狀況，會委婉告訴對方，因為很怕相處陷入尷尬氣氛，以及讓女生傷心或生氣，所以會等對方做完家事之後，倒一杯葡萄酒，好好跟對方溝通，因為他覺得在喝酒後心情比較放鬆的情況下，比較能好好討論，慢慢講開彼此心裡的話。

劇中，與初戀李李仁重逢的鍾欣凌，也在最新一集預告中試圖表白，她看見李李仁面露詫異後，連忙以開玩笑掩飾讓人十分心疼。這場戲完全照劇本演出，拍攝前導演並沒有與演員特別討論，只有表示若沒喊卡就要一直演下去，所以後面有一小段都是演員自由發揮，讓李李仁覺得很有趣也很過癮。

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

這場戲也讓鍾欣凌回憶起自己曾經很喜歡一個男生，好友鼓勵她告白，並且一定要用手機，這樣手機號碼才會存在對方的通話紀錄中，她猶豫很久，後來朋友勸說「如果聽到有人說喜歡妳，是不是會很開心？」讓她覺得有道理，因此當天晚上九點多拿起手機打給暗戀對象，對方接起後她勇敢詢問「你在幹嘛？」男生回答「我在睡覺」她說「好，那沒事了。」掛掉之後兩個人就沒再電話聯繫了。

▲《拜六禮拜》丁寧、孫淑媚的感情都有新進展。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

戲裡戲外情路一樣坎坷的鍾欣凌，在上週劇情中穿著前夫送的衣服，請前夫吃飯、攤牌一氣呵成，這場戲是角色心境的轉捩點，拍攝前鍾欣凌耐心等待夕陽下山，她發現自己只要看著彰化的夕陽，心情就會非常平靜。

鍾欣凌希望自己能冷靜到連體溫都降低，因為面對前夫時她並非要攤牌，只是要告知對方我就是要這麼做，她揣摩自己飾演的瑞秋，當下應該心如止水，以一種堅定而溫柔的方法來告訴前夫，希望前夫不要再糾纏她了，因為她要往前走了。

▲《拜六禮拜》王品澔、葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

因感人的出櫃戲知名度大開的王品澔，劇中竟然不顧伴侶葛丞，將入伍前的全部假期都用在跟朋友環島，惹得對方大發雷霆。葛丞表示當初在看這場戲時，覺得現實中自己的想法可能跟王品澔飾演的曉健比較像，所以花了一點時間理解自己飾演的文樂為什麼這麼生氣。

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

經過跟導演討論後，才全然理解文樂生氣的動機，有時候相處不是結果論，而是在探究約會的過程，以及對方是否想要和你一起解決的心，認為如果曉健一開始就能提出與朋友見面的替代方案，或許文樂就不會這麼生氣。正式拍攝前葛丞與王品澔簡單排過一兩次戲，確認完走位跟動作後，兩人更專注聆聽對方的話語和情緒，不知不覺就融入在角色之中。

▲《拜六禮拜》王品澔、葛丞激親熱戲飆收視！（圖／華視、公視提供）

▲《拜六禮拜》劇情即將進入尾聲。（圖／公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》為公視台語台與華視聯合出品，由擅長刻畫親情、友情的金鐘編劇杜政哲擔任導演，集結鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等實力派演員攜手演出。本劇幽默探討小鎮上的中年女性所面臨情感與工作的掙扎，並如何從中掙脫他人眼光邁向自在的人生，故事帶有魔幻寫實引人入勝。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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拜六禮拜鍾欣凌丁寧孫淑媚李李仁

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