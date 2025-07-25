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誠意滿分！張東雨台灣受訪自爆：裡面沒穿　中空西裝打開全場驚呼

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體INFINITE成員張東雨在台舉辦個人FAN-CON，他25日接受台灣媒體聯訪，為秀出100分誠意，他穿著中空西裝出現，裡面完全沒穿，連背後都開衩，害羞笑喊：「這套服裝是為了今天這個場合特別穿的。」秀出超健壯的肌肉，全場都驚呼了。

▲▼誠意滿分！張東雨台灣受訪自爆：裡面沒穿　中空西裝打開全場驚呼。（圖／記者吳睿慈攝）

▲張東雨特地為了受訪穿上「特別」服裝。（圖／記者吳睿慈攝）

張東雨性格活潑又開朗，25日一現身就親切打招呼，在正式受訪前還特別強調「為了今天這個場合特別穿的，想說來台灣要好好地發光一下，所以在服裝上有小巧思，特別穿上這套。」他隨後轉身比健美先生姿勢，養眼背肌以及胸肌。

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出道以來熱愛運動，張東雨聽到記者稱讚「隊內身材第一名」，他謙虛答：「第一名另外有其他人，我喜歡跟大家一起運動，但我沒有起起伏伏的運動期，一直都很喜歡運動，剛好家裡附近有24小時健身房。」

▲▼ 誠意滿分！張東雨台灣受訪自爆：裡面沒穿　中空西裝打開全場驚呼。（圖／記者吳睿慈攝）

▲張東雨展現運動實力，突然伏立挺身。（圖／記者吳睿慈攝）

為了證明熱愛運動，張東雨現場做起伏立挺身，一口氣做了24下，還吸引攝影搶拍，他很給面子繼續做運動，還不忘加碼問「要補完50下嗎？」在場記者著急表示「不用」，笑翻所有人。

▲▼ 誠意滿分！張東雨台灣受訪自爆：裡面沒穿　中空西裝打開全場驚呼。（圖／記者吳睿慈攝）

▲張東雨突然掀開西裝，裡面真的沒穿。（圖／記者吳睿慈攝）

而他所指隊內身材最好的人，他稱讚：「營業用的時候是成烈，但現在是我。」他不忘虧成烈身材已經不是冠軍，「前陣子團體有行程，我們有一起在後台換衣服，當時有看一下成員的身材，現在的話確實是我。」

來台多次，張東雨在記者的推薦下，把自己形容為美食「茶葉蛋」，品嚐起來清淡，但會不時想到他本人，他笑說：「剛好我在韓國便利商店也很喜歡吃蛋，那我今天要吃6顆茶葉蛋！」

▲▼誠意滿分！張東雨台灣受訪自爆：裡面沒穿　中空西裝打開全場驚呼。（圖／記者吳睿慈攝）

▲張東雨為粉絲準備中文歌。（圖／記者吳睿慈攝）

為了台灣粉絲苦學中文，張東雨還大方秀出理想混蛋中文歌〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，發音相當標準，甫唱出第一句就聽出是哪首歌，教唱的老師給他打分數9分，稱讚「當初拿到東雨第一個版本時，已經唱得非常標準」。

團體迎來15週年，張東雨感性表示：「15年歲月不容易，多虧粉絲走到這裡，繼2019年之後再發出的新專輯，現在已經發行先行曲，粉絲迴響很熱烈，讓我覺得有會成功的預感，我已經做好努力奔跑的覺悟了，希望獲得支持，贏過接下來所有的挑戰。」

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張東雨INFINITE

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