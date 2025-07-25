詹懷雲傳假戲真做「戀上百億學霸女星」低調護愛　經紀人回應了！

記者黃庠棻／台北報導

校園愛情喜劇電影《有病才會喜歡你》由新生代男星詹懷雲、氣質女星江齊主演，卡司還有實力派演員黃冠智、劉修甫、馬志翔等人，上映後開出票房紅盤。怎料，近日男女主角詹懷雲、江齊傳出假戲真做，在電影結束後升格戀人，對此經紀人也做出回應。

▲《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲、江齊傳出假戲真做。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》是一個由裝病開始的愛情故事。描述一名總愛闖禍的問題少年葉子杰（詹懷雲飾），在一次陰錯陽差下發現「有病真好」，於是決定將計就計裝病下去。沒想到，班上與他同名的學霸班長葉梓潔（江齊飾），其實才是真正罹患絕症的人。

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▲《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲、江齊傳出假戲真做。（圖／紅杉娛樂提供）

雖然在《有病才會喜歡你》結局，詹懷雲與江齊最終並沒有有情人終成眷屬，但戲外卻傳出雙方其實已經升格戀人，低調交往已有半年時間，還傳出這段戀情保持低調的原因是因為女方家世驚人，她其實是幼教界大亨江道生的女兒，家中資產達百億以上。

▲《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲、江齊傳出假戲真做。（圖／紅杉娛樂提供）

對此，江齊經紀人也回應《ETtoday星光雲》，表示「都是同行演員正常私領域交友互動，經紀公司不會過問，謝謝大家的關心，辛苦了」，態度相當低調，沒有正面承認或否認雙方戀情，僅強調「希望能多多關心江齊的作品」。

▲詹懷雲、江齊傳出假戲真做。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，江齊對於私生活相當低調，外界僅知道她是畢業於全美排名第33名、加州大學爾灣分校的學霸，過去曾在廣告公司任職，後來獲得賞識出道，雖然父親反對她走向演藝圈一途，但她仍堅持選擇自己所愛，努力以作品證明。

▲詹懷雲、江齊傳出假戲真做。（圖／記者周宸亘攝）