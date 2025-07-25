台男星「沖繩海邊救人」！女童遭水母螫傷 過程超驚險：工作人員都不見了

記者潘慧中／綜合報導

藝人Paul（朱柏仰）25日在社群網站分享於沖繩海邊救人的真實經歷，引起網友熱烈迴響。女兒們當時剛好從夏令營下課，他順路帶她們去學校旁的沙灘玩耍，「那時快5點了，附近的日本工作人員都不見了。」未料，寧靜的沙灘突然傳來一陣騷動，一家法國人大聲喊叫並抱起一名小女孩，「他們也玩太嗨了吧，一開始這樣想著」，但他接著發現，女孩其實是因水母螫傷而崩潰痛哭。

▲Paul剛好遇到被水母螫傷的女童。（圖／翻攝自Threads／mimiandpaul）



「看情況不對，我向他們大喊『need help?』」Paul回憶。法國男子用不流利的英文說「jellyfish⋯jellyfish」，情況十分緊急。Paul立即帶著對方前往附近民宅求援，一對日本老夫婦雖然不懂英文，但經過比手畫腳後示意可以澆水處理。他們趕回現場後，開始用礦泉水沖洗傷口，情況卻變得更糟，「他女兒開始哭更大聲了。」

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▲Paul出手相救法國女童。（圖／翻攝自Threads／mimiandpaul）



眼見情況不對，Paul徵求法國爸爸同意後，拍下傷口照並上傳AI查詢正確處理方式，「AI回我這傷勢看來還好，但不能用淡水處理傷口，鹽度不同會引發殘留水母細胞破裂釋放更多毒素。」他立即向對方說明並建議改用海水沖洗，對方立刻用寶特瓶裝滿海水，照著建議一步步處理。

接著，AI還建議使用稀釋白醋進行緩解。Paul隨即跑到附近小吃部借白醋處理傷口。幸好，在一連串及時應變後，法國小女孩的情緒逐漸穩定下來，「看著法國女孩不再崩潰大哭，法國男人一直跟我謝謝。我跟他說：『Don’t worry. I’m a father too！』」

▲Paul夫妻最近帶女兒們去沖繩參加夏令營。（圖／翻攝自Instagram／mimiandpaul）



事後，女兒天真地問：「為什麼要幫忙一個不認識的陌生人？」Paul語重心長地回答：「這就是爸爸們會為了女兒們做的事。」一段跨國、跨語言的沙灘急救事件，不僅展現了即時反應與AI應用的力量，也體現了為人父跨越文化的溫柔。

Paul Threads全文：

接女兒們夏令營下課後

帶她們去學校旁的沙灘玩沙，那時快五點了，附近的日本工作人員都不見了，這時在近海套著泳圈玩水的一家法國人，突然看他們大聲叫著然後抱著其中一個小女生

「他們也玩太嗨了吧」一開始這樣想著

後來看抱著女孩的男人朝唯一在沙灘的我們跑來，才聽清楚，原來喧鬧聲不是笑聲，而是被抱著的女孩的崩潰哭聲

看情況不對，我向他們大喊「need help?」

法國男人用不太流利的英文跟我喊「jellyfish ⋯jellyfish」

知道大概狀況後，也知道他們一家不會日文，我帶著女孩爸爸（後來得知）跑到海邊日本住家找救兵

家裡一對日本老夫婦，也不懂外語，看我們比手畫腳，大概懂了意思，就比了一個澆水的動作，我跟法國人懂了，跑回他女兒那，開始拿礦泉水澆她被蟄傷處

但不太對，他女兒開始哭更大聲了

我詢問他倆同意，拿出手機拍了她傷處，上傳AI訊問處理方法，AI回我這傷勢看來還好，但不能用淡水處理傷口（鹽度不同會引發殘留水母細胞破裂釋放更多毒素）

AI建議先用海水沖傷口，我跟法國爸說明，他立刻用剛剛寶特瓶去海裡裝滿水來沖洗他女兒，緊接著第二三步AI建議用水稀釋5%的白醋浸泡緩解

我立刻跑到附近小吃部借白醋來處理

看著法國女孩不再崩潰大哭，法國男人一直跟我謝謝

我跟他說「Don’t worry. I’m a father too！」

我們一家上車離開後，女兒問我為什麼要幫忙一個不認識的陌生人？

我也跟她說：

「這就是爸爸們會為了女兒們做的事」